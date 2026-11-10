Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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En medio de fuertes señalamientos hacia Gustavo Petro, derivados de las denuncias hechas por Deicy Jiménez y la divulgación de material audiovisual relacionado con el caso, Mary Luz Herrán, exesposa del exmandatario, compartió su postura frente a la controversia. Según lo informado, Herrán, quien también ha participado en escenarios políticos a través del movimiento Pacto Histórico, manifestó que los recientes hechos la llevaron a reevaluar la manera en que manejó su relación con Petro una vez él asumió la Presidencia.

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Mary Luz Herrán expresó que, al reflexionar sobre los acontecimientos, llegó a la conclusión de que quizá se equivocó al mantener distancia con su exesposo tras su llegada al poder. Indicó que, cuando retomaron el contacto, sus conversaciones se limitaron a temas políticos y admitió: “Quizá debí escucharlo más”. La exesposa del expresidente señaló la importancia de acompañar a una persona no solo mediante la defensa pública, sino también a través de la escucha y la presencia, y reconoció sentir cierta responsabilidad por no haber mantenido ese acercamiento, aunque en su momento esto no lo consideró necesario.

Durante el periodo en que Gustavo Petro estuvo en el Gobierno, Herrán aseguró que evitó buscar reuniones directas con él o solicitar beneficios personales. Enfatizó que no recibió contratos y que la comunicación sobre asuntos familiares se realizó mediante su hijo, Andrés Gustavo. Además, destacó su labor en diversas regiones del país, escuchando a comunidades y acompañando asociaciones que buscaban acercarse a funcionarios estatales.

No obstante, Herrán confesó un aspecto doloroso de su relación: no recibir el apoyo de Petro cuando lo necesitó en su carrera política como mujer. Señaló que, durante ese tiempo, el expresidente estuvo rodeado por diversas mujeres a quienes calificó como “aduladoras, falsas e hipócritas”, atribuyéndoles cierta responsabilidad en decisiones políticas equivocadas. A pesar de sus críticas, manifestó que apoyó a Petro y desea que sea una figura familiar presente.

Respecto a la situación política actual del exmandatario, Herrán advirtió que Petro enfrenta cuestionamientos incluso dentro del Pacto Histórico, mencionando que “incluso algunos sectores… no quieren verlo cerca”. Aunque defendió el derecho a criticar errores y contradicciones, pidió no ignorar la trayectoria del expresidente. También mostró esperanza de que las denuncias se aclaren y se conozca la verdad sobre los hechos controvertidos. Por último, criticó duramente a personas cercanas a Petro, a quienes describió como “vampiros” motivados por intereses personales y económicos.

Las declaraciones de Mary Luz Herrán surgen en un contexto de intensos debates públicos por las acusaciones presentadas por Deicy Jiménez, quien señaló a Petro por una posible relación y un presunto intercambio de favores sexuales por contratos estatales, según la información del artículo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué dijo Mary Luz Herrán sobre su relación con Gustavo Petro y el apoyo durante su carrera política?

Mary Luz Herrán aseguró que, durante el Gobierno de Petro, no buscó reuniones para beneficio propio ni recibió contratos, y la comunicación familiar se hizo a través de su hijo. Sin embargo, confesó que le dolió no recibir respaldo del exmandatario cuando lo necesitó en su vida política como mujer, y criticó el entorno político que rodeó a Petro durante ese periodo.

¿Cuál es la posición de Mary Luz Herrán frente a las acusaciones contra Gustavo Petro relacionadas con Deicy Jiménez?

Herrán manifestó que, aunque reconoce que Petro puede ser criticado por sus errores y contradicciones, considera importante no desconocer su trayectoria. Expresó su deseo de que se esclarezcan las denuncias que han generado controversia en la opinión pública, y pidió que se conozca la verdad sobre estos hechos.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.