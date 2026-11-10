El pulso legal entre dos excolaboradoras del gobierno de Gustavo Petro suma tensión tras la negativa de Angie Rodríguez a desmentir sus versiones contra Laura Sarabia, desafiando un mandato emanado por los estrados judiciales.

Sigue a PULZO en Discover

La disputa legal involucra dos graves acusaciones que sacudieron al entorno presidencial: que Sarabia habría facilitado y organizado encuentros sexuales del mandatario y que habría chantajeado al entonces presidente Gustavo Petro.

Frente a la orden que impone modificar sus testimonios públicos, Rodríguez ratificó que posee elementos probatorios contundentes para sustentar cada palabra y confirmó que interpondrá una impugnación contra la sentencia emitida. Así lo indicó Darcy Quinn en La FM.

La determinación adoptada prolonga el choque mediático e institucional entre dos figuras que ejercieron despachos de alto rango y notable cercanía durante el mandato del entonces presidente Gustavo Petro en el país.

Lee También

El escenario evidencia las persistentes divisiones que sacuden al círculo del anterior gobierno, alimentando un debate sobre el alcance ético y penal de las revelaciones formuladas por antiguos colaboradores de confianza.

En contraste, Sarabia rechazó categóricamente cualquier vínculo con los episodios relatados, sosteniendo un desconocimiento absoluto de las conductas irregulares atribuidas en los señalamientos promovidos por la exfuncionaria en diversos medios informativos.

Los especialistas advierten que este conflicto acarreará derivaciones jurídicas adicionales, condicionadas a los recursos interpuestos y a las medidas coercitivas que adopten los magistrados para forzar el cumplimiento del fallo judicial.

Rodríguez aseveró públicamente que Sarabia presuntamente facilitaba y coordinaba encuentros íntimos para el mandatario Gustavo Petro durante los periodos de mayor actividad institucional en el palacio gubernamental.

Asimismo, la excolaboradora afirmó que la alta funcionaria ejercía presiones indebidas y presuntos chantajes directos contra el propio jefe de Estado para consolidar su permanencia institucional.

Estas incriminaciones generaron un terremoto mediático inmediato, llevando a que los apoderados legales de Sarabia interpusieran acciones de tutela exigiendo la inmediata rectificación de tales señalamientos públicos.

Los tribunales distritales acogieron parcialmente las pretensiones de la defensa, ordenando a Rodríguez retractarse formalmente de sus imputaciones por carecer de soporte probatorio sumario en el expediente.

¿Qué pasa si alguien no se retracta ante orden de un juez en Colombia?

Desobedecer la orden de rectificación emitida por un juez de la República en Colombia desencadena severas consecuencias legales que abarcan desde sanciones económicas hasta la privación efectiva de la libertad.

Cuando una persona rehúsa corregir afirmaciones lesivas tuteladas por la justicia, la parte afectada activa de inmediato un incidente de desacato ante el mismo despacho que emitió el fallo.

El Decreto 2591 de 1991 establece en su artículo 52 que el desacato a una providencia judicial castiga la renuencia con arresto de hasta seis meses y multas de veinte salarios mínimos.

El trámite incidental exige evaluar la intencionalidad de la omisión. Si el juzgado comprueba negligencia injustificada, impone la privación de la libertad en estación policial y la sanción dineraria respectiva.

Dicha determinación sancionatoria no admite recurso de apelación ordinario, aunque el superior jerárquico revisa obligatoriamente la legalidad de la medida a través del grado jurisdiccional de consulta en tres días.

Paralelamente, la persistencia en la negativa habilita la apertura de un proceso penal ante la Fiscalía General de la Nación bajo el delito de fraude a resolución judicial.

El Código Penal colombiano castiga este comportamiento delictivo con penas de prisión que oscilan entre uno y cuatro años, aumentando si el autor ejerce funciones públicas en el Estado.

Asimismo, la desatención del mandato judicial faculta a la víctima para promover demandas de responsabilidad civil extracontractual, reclamando indemnizaciones económicas tasadas por los perjuicios morales y materiales causados.

El infractor debe tener presente que pagar la multa o cumplir el arresto correccional no extingue la obligación primordial de rectificar la información inexacta divulgada previamente.

La orden de protección constitucional permanece vigente hasta que la persona enmiende sus declaraciones con el mismo despliegue e impacto público que tuvieron los señalamientos originales lesivos.

De este modo, el sistema legal colombiano protege la honra y el buen nombre ciudadano frente a quienes desacatan determinaciones judiciales vinculantes y definitivas.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.