Por: El Espectador

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La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) expresó una seria preocupación ante la reciente orden de inspección judicial emitida por la Fiscalía General de la Nación contra el medio de comunicación Casa Macondo. Según informó el propio medio, esta acción podría afectar las garantías del trabajo periodístico y, en particular, comprometer la confidencialidad que protege a los periodistas y sus fuentes. La noticia se hizo pública luego de que Casa Macondo rechazara abiertamente la decisión de la Fiscalía.

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De acuerdo con las explicaciones publicadas por Casa Macondo, la orden de inspección judicial tiene como objetivo revisar documentos y comunicaciones que respaldan alguna de las investigaciones periodísticas del medio, aunque todavía no han sido informados con claridad sobre cuál publicación en específico se relaciona con la diligencia. El procedimiento fue autorizado el 28 de agosto por Laura Milena Fuentes Cerquera, funcionaria de la Fiscalía, quien firmó la orden de Policía Judicial para dar inicio a la revisión.

El medio precisó que la investigación que originó dicha medida está relacionada con presuntas calumnias en contra del abogado Francisco Bernate. Sin embargo, Casa Macondo afirmó que este abogado nunca ha sido mencionado en sus informes. Además, la Fiscalía indicó que el objetivo de la visita es verificar la veracidad de cierta información, así como recoger correos electrónicos, documentos de respaldo y otras comunicaciones.

Casa Macondo advirtió que, aunque la orden expresa que no se exigirá revelar la identidad de las fuentes protegidas, sí busca acceder a materiales esenciales del trabajo periodístico. El medio sostiene que incluso sin exigir nombres, los documentos y comunicaciones solicitados podrían permitir, indirectamente, identificar a quienes han brindado información. Por tal motivo, Casa Macondo solicitó a la Fiscalía explicar cómo esta actuación concilia con la protección constitucional de la reserva periodística en Colombia.

Otro aspecto relevante es que la diligencia contradice una directiva interna de la Fiscalía misma, que señala la importancia de proteger el secreto profesional de los periodistas. En concreto, la Directiva 003 de 2023 instruye a los funcionarios del ente investigador a no ordenar inspecciones ni otras actividades que pongan en riesgo el secreto periodístico.

Ante este panorama, la Flip pidió oficialmente la revisión de la orden judicial. En su pronunciamiento, destacó la gravedad de que la Fiscalía acceda a información que podría estar protegida y exhortó a que los requerimientos susceptibles de violar la reserva profesional se suspendan de inmediato.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Flip considera preocupante la orden de inspección judicial a Casa Macondo?

La Flip advirtió que el alcance de esta orden judicial resulta especialmente grave porque permite a la Fiscalía revisar materiales usados en el ejercicio periodístico, poniendo en riesgo la reserva profesional y la confidencialidad de las fuentes. Según la Flip, aunque no se pida revelar nombres, la revisión de correos y documentos puede permitir identificar indirectamente el origen de la información, vulnerando derechos protegidos por la constitución.

¿Qué establece la Directiva 003 de 2023 de la Fiscalía sobre el secreto periodístico?

De acuerdo con Casa Macondo, la Directiva 003 de 2023 de la Fiscalía dispone que los funcionarios deben abstenerse de ordenar diligencias como allanamientos e inspecciones a medios de comunicación si estas ponen en peligro el secreto profesional de los periodistas. Esta norma busca salvaguardar la confidencialidad y el ejercicio libre de la prensa.

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