Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La Fiscalía General de la Nación avanza en la investigación del asesinato de Ramsés Felipe Vargas Quevedo, un joven de 31 años cuyo cuerpo fue hallado en una vía destapada de Paraíso, en Chapinero Alto. El hallazgo, que se produjo en la madrugada del viernes 6 de noviembre, fue alertado por habitantes del sector, quienes avisaron a las autoridades tras encontrar el cuerpo tendido en el suelo con una herida de bala en la cabeza, según la información publicada por El Espectador.

Sigue a PULZO en Discover

La desaparición de Vargas Quevedo ocurrió pocas horas antes, después de que recogiera a su mejor amigo en el Aeropuerto El Dorado y lo llevara a su casa; así lo señaló su novia, María Paula Morera, en entrevista con Blu Radio. Posteriormente, Vargas se dirigió hacia una finca ubicada entre Bogotá y Mosquera, pero no se volvió a tener noticias sobre su paradero hasta el trágico hallazgo.

Según las autoridades, el joven se desplazaba en una camioneta que aún permanece extraviada, al igual que su teléfono celular. Caracol Radio dio a conocer lo que sería su última comunicación: en un audio de 46 segundos, se percibe a Vargas preocupado por un dinero que necesitaba conseguir, señalando que la suma superaba los 100 millones de pesos, aunque no precisó a quién debía el monto ni los detalles del compromiso.

El Colegio Gimnasio Moderno, su alma mater desde donde se graduó en 2013, emitió un mensaje público de condolencia destacando su sentido del humor y actitud alegre, mensaje que fue replicado entre sus amigos y familiares. Su novia lo recordó como una persona noble y sencilla. Las exequias de Vargas se realizarán el martes 10 de noviembre, acompañadas de su familia y círculo cercano, de acuerdo con la información del colegio.

En paralelo, la Policía Judicial, junto con la Fiscalía, continúa recolectando evidencia y testimonios para esclarecer los motivos detrás del crimen, que en principio podría estar vinculado a un robo o un caso de extorsión, como sugieren las primeras líneas de investigación.

Este crimen ocurre en un contexto en el que Bogotá venía mostrando una reducción en el número de homicidios: la Secretaría Distrital de Seguridad reportó 20 casos menos en octubre respecto al mismo mes de 2025, y una disminución del 8 % en el acumulado entre enero y septiembre, datos facilitados por la Fiscalía. Hasta el 10 de octubre, la ciudad contaba 835 homicidios frente a los 915 del año anterior, lo que representaba 80 víctimas menos en el mismo periodo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo avanza la investigación del asesinato de Ramsés Felipe Vargas Quevedo en Bogotá?

La investigación continúa en curso por parte de la Fiscalía y la Policía Judicial, quienes trabajan en la recolección de pruebas y testimonios. Hasta el momento, las autoridades no han descartado hipótesis que incluyen un posible robo o extorsión, mientras siguen rastreando la camioneta y el teléfono celular de la víctima, piezas clave para esclarecer el caso, de acuerdo con la información obtenida por medios como El Espectador, Caracol Radio y Blu Radio.

¿Qué cifras de homicidios registra Bogotá según la Secretaría Distrital de Seguridad?

De acuerdo con el balance de la Secretaría Distrital de Seguridad citado por El Espectador, Bogotá cerró octubre con 20 homicidios menos frente al mismo mes del año anterior y reportó una reducción del 8 % en los homicidios entre enero y septiembre. Según cifras de la Fiscalía, hasta el 10 de octubre, la ciudad registraba 835 homicidios, frente a 915 del periodo equivalente en el año anterior, es decir, 80 víctimas menos.

¿Quiere contar su historia o denunciar un caso? En Bajo Sospecha lo escuchamos

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En nuestro pódcast judicial Bajo Sospecha, de Pulzo.com, abrimos el micrófono para relatos reales, experiencias que inspiran, momentos que marcaron su vida o situaciones dolorosas que podrían ayudar a otros. Si quiere compartir su testimonio puede ingresar a este link ( https://www.pulzo.com/campanas/k1iYlBVj1unvFuw)