Así como surgió lo que presuntamente hacía Gustavo Petro antes de los consejos de ministros durante su gobierno, una versión quedó sobre la mesa acerca de una situación privada.

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El periodista Jacobo Solano aseguró que el exmandatario “estaría pensando en iniciar un tratamiento para salir de la droga y el alcohol”, información que publicó desde su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter).

“La situación que afronta el presidente Gustavo Petro es muy complicada en varios frentes, pero lo que más preocupa es su vida personal, que está quedando expuesta y en la que, al parecer, ha llegado la hora de tomar decisiones según me informa una fuente de alto crédito. El tema pasa más allá de lo político: sus vicios cada día lo tienen más acorralado y dependiente de otras personas. Si bien es un asunto que hace parte de su vida privada, es ahora cuando debe afrontar esta crisis y tomar el toro por los cuernos”, indicó.

El comunicador aseveró que sus hijas Antonella y Sofía habrían incidido para esa determinación, a su vez de que presentó cuáles eran los lugares planteados para el presunto tratamiento.

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“Exploraron varias opciones como México y España, pero todo indica que será en Cuba, donde existen altos estándares para estos procesos, y sus hijas serían parte fundamental en esta recuperación. Petro sabe que tocó fondo y que es desde ahí desde donde tiene que levantarse para recuperar su vida, a sus hijas y no terminar de dilapidar el capital político que aún le queda. Sobre Cuba había dudas por la crisis que vive el país y por una posible intervención de EE. UU., pero todo se habría despejado tras los giros en la política estadounidense que le puso freno a Trump en muchos aspectos, entre ellos una posible invasión a Cuba”, señaló.

Lo cierto es que Petro, que recibió el rechazo de Álvaro Uribe a una posible alianza, respondió de manera tajante a la publicación de Solano desde su cuenta personal en la mencionada red social.

“Le sugeriría a este periodista deje de hablar ‘macumba’. Ni por la cabeza necesito ningún tratamiento de este tipo”, aseguró en la primera parte de su mensaje.

Al tiempo que replicó la información del comunicador, apuntó al presidente Abelardo de la Espriella y a Angie Rodríguez en su respuesta para descartar cualquier clase de complicación adictiva.

“Lo que estamos viendo es hasta sonde es la gravedad de la situación sicótica de Angie [Rodríguez] y si su enfermedad podría tener efectos degenerativos y hasta donde la prensa y Abelardo [de la Espriella] han sido capaces de utilizar en su ataque personas completamente en vulnerabilidad psíquica hacia mí. Le exijo se retractación oficial por este medio y en el mismo espacio”, sentenció.

Cabe remarcar que no es la primera vez que Jacobo Solano se refiere el círculo petrista, aunque para esta ocasión se encontró con la respuesta por parte del líder del Pacto Histórico.

El detalle no es menor si se tiene en cuenta que hasta el momento Petro no había hecho ninguna clase de referencia al asunto, a pesar de que en las últimas semanas se le ha puesto en tela de juicio.

Una de las personas que mencionó el supuesto consumo de estupefacientes por parte del exmandatario fue Deicy Rodríguez, mujer que sorprendió con diferentes señalamientos sobre contratos durante su gobierno.

De hecho, ese es uno de los puntos que en la actualidad es parte de la investigación por parte de las autoridades, entre ellas, Corte Suprema de Justicia.

Ahora, el presunto consumo de drogas de Petro tiene un nuevo capítulo con la respuesta del propio expresidente de Colombia para referirse directamente al caso.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.