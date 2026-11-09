En medio de las controversias sobre Gustavo Petro, un intenso debate nacional suscitó la reciente obra periodística lanzada por Felipe Zuleta, cuyo trabajo investigativo examina el círculo femenino que acompañó la trayectoria del exmandatario.

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La publicación, expuesta al público el pasado viernes bajo el título ‘Las mujeres de Petro’, destapó llamativos relatos testimoniales sobre presuntos comportamientos del hoy líder de la oposición antes de encabezar compromisos gubernamentales oficiales.

“Muchas de las mujeres coinciden en el uso de sustancias alucinógenas o psicotrópicas por parte del expresidente de la República. […] Angie Rodríguez sostiene que Petro usaba tusi; hay otras que dicen que él usaba otras sustancias”, aseveró.

El analista profundizó en torno a curiosas rutinas descritas por sus consultadas, señalando supuestos adhesivos oculares que el dirigente portaba con anterioridad a sus encuentros del gabinete ministerial.

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“Dicen ellas que antes del expresidente entrar a algunos de los consejos de ministros, se ponía parches en los ojos”, contó.

De acuerdo con el relato del comunicador en Blu Radio, esas pausas privadas demandaban un lapso considerable de preparación que llamaba la atención de colaboradores inmediatos durante las jornadas de gobierno.

“Dicen que se demoraba en el baño entre 45 y 50 minutos antes de entrar al consejo de ministros, porque se ponía unos parchecitos en los ojos. Estos parchecitos, según he podido yo investigar, serían de LDS, aunque no sé exactamente si lo son”, relató.

El integrante radial subrayó que la concordancia de múltiples relatos recopilados fortalece la hipótesis planteada sobre el presunto consumo de estupefacientes por parte del exjefe de Estado.

Sumado a ello, Zuleta reveló que los testigos señalan presuntos registros audiovisuales capturados mediante el teléfono móvil personal del exmandatario durante reuniones sociales privadas.

“Él no siempre intervenía activamente en estas escenas, sino que las grababa y las tenía en su celular. Entonces eso es lo que relatan estas mujeres”, añadió.

El polémico libro reabre de este modo el debate político sobre la vida íntima de las figuras públicas en Colombia.

¿De qué trata ‘Las mujeres de Petro’?

El libro ‘Las mujeres de Petro’, escrito por el periodista Felipe Zuleta Lleras y publicado por Editorial Planeta, aborda la vida íntima y el círculo femenino cercano a Gustavo Petro.

La obra reconstruye testimonios directos de exparejas, colaboradoras de gobierno, amigas y figuras políticas que influyeron decisivamente en el entorno del exmandatario a lo largo de su carrera pública.

El texto examina desde la figura de su madre hasta sus matrimonios con Mary Luz Herrán y Verónica Alcocer, excluyendo expresamente a sus hijas por respeto a su privacidad.

Asimismo, la investigación relata las dinámicas de poder que rodearon a funcionarias de alta confianza institucional durante su periodo presidencial, destacando figuras como Laura Sarabia y Angie Rodríguez.

El autor recopila señalamientos sobre reuniones sociales privadas, el presunto consumo de sustancias psicoactivas y supuestas prácticas de espionaje telefónico que habrían incidido en la toma de decisiones estatales.

Zuleta aclara que el propósito del libro no radica en un análisis de gestión ideológica, sino en dimensionar cómo los vínculos afectivos y personales impactaron el ejercicio del poder.

Las declaraciones recopiladas en la crónica editorial describen un clima de desconfianza, tensiones laborales agudas y temores constantes entre varias de las mujeres que integraron el esquema presidencial.

El relato periodístico aporta elementos testimoniales sobre episodios reservados de la Casa de Nariño, contrastando versiones de exfuncionarias con testimonios de escoltas e integrantes de seguridad del Estado.

La publicación causó un fuerte impacto político y mediático nacional, reabriendo debates sobre la frontera ética entre la vida privada de los gobernantes y el interés general de la ciudadanía.

La obra plantea un retrato humano sobre las complejidades personales del líder político colombiano, dejando bajo escrutinio público los testimonios que configuraron su círculo de mayor confianza personal.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.