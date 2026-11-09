La controversia en torno al expresidente Gustavo Petro sumó un nuevo capítulo luego de que Deicy Jiménez se pronunciara enérgicamente a través de su cuenta de Instagram para desmentir las declaraciones publicadas por una mujer trans identificada como Alison Prada, quien aseguró haber tenido un vínculo con el exmandatario en el año 2016.

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En su mensaje, Jiménez cuestionó las motivaciones detrás de la aparición pública de Prada y aclaró la verdadera naturaleza del conocimiento que esta posee sobre su caso particular. “No entiendo por qué hay personas empeñadas en sacar provecho de mi denuncia. Esta persona me conoció cuando yo tenía una relación con ese señor y conoce mi historia porque él llegó en una ocasión al estudio donde trabajábamos. Eso no significa que ella lo conozca ni que haya tenido relación alguna con él”, aseveró Jiménez en la plataforma digital. Asimismo, la mujer añadió que tuvo que apartar a Prada del entorno laboral debido a inconvenientes previos, señalando de manera contundente que “conocer mi historia no le da derecho de utilizarla para buscar protagonismo”.

La reacción de Jiménez surge luego de que Alison Prada difundiera un video en redes sociales afirmando estar cansada de guardar secretos desde 2016 —periodo en el que Petro finalizó su alcaldía en Bogotá y preparaba su aspiración presidencial para 2018— y presentándose como una “víctima más” relacionada con el exmandatario. Sin embargo, el relato de Prada careció de detalles específicos, fechas comprobables o denuncias formales ante las autoridades competentes, vacíos argumentales que debilitaron la veracidad de su testimonio.

Frente a esta situación, Deicy Jiménez advirtió que cuenta con los elementos probatorios necesarios para refutar la versión de la mujer trans y exigió mayor rigor y responsabilidad al abordar estos episodios. “No voy a permitir que tergiversen lo que viví. Las denuncias se hacen con responsabilidad, no con mentiras. Me conoce a mí, no a él. Tengo pruebas y testigos para desmentir esta falsa versión. La verdad no necesita protagonismo, necesitamos hechos”, concluyó.

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Instagram: @deicyjimenez_

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