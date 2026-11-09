Por: El Espectador

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Las próximas elecciones regionales de 2027 ya comenzaron a perfilar el terreno político, marcado por la negativa de los partidos oficialistas a establecer alianzas con el Pacto Histórico. De acuerdo con información recogida de El Espectador, tanto el Partido Conservador como el Centro Democrático han hecho públicos sus criterios para definir alianzas. El Partido Conservador solo buscará acuerdos con movimientos que hayan respaldado al presidente Abelardo de la Espriella, y cerró la puerta a cualquier acercamiento con fuerzas opositoras, incluidas las lideradas por Gustavo Petro. Por su parte, el Centro Democrático también rechazó una propuesta de alianza directa hecha por Petro, líder del Pacto Histórico y actual jefe de la oposición.

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El panorama interno del Pacto Histórico apunta a fomentar alianzas únicamente con actores políticos que compartan sus lineamientos programáticos y que estén dispuestos a respaldar su rol de oposición frente al actual Ejecutivo. No obstante, en un evento celebrado en Antioquia, Petro ofreció una alianza estratégica a nivel local, "municipio por municipio", a cambio de que el oficialismo no aprobara ciertos puntos clave de la ley de ajuste fiscal presentada por la administración de De la Espriella. Esta estrategia formaba parte de un bloque de oposición al actual Gobierno, pero fue rechazada tajantemente por las principales cabezas del Centro Democrático, incluido su presidente Gabriel Vallejo y el congresista Daniel Briceño, según reportes de El Espectador.

Al interior del Congreso, se ha observado que tanto la oposición (petrismo) como el oficialismo (uribismo) en ocasiones han coincidido en apoyar candidatos para cargos clave, como la presidencia del Senado. Ejemplo de esto fue el respaldo conjunto a la candidatura de Honorio Henríquez, superando al aspirante del Gobierno. Sin embargo, tales coincidencias han provocado llamados de atención internos, especialmente cuando sectores del Pacto Histórico facilitaron el quórum necesario para tramitar la ley de sometimiento, una iniciativa presentada por el Centro Democrático.

Frente a la próxima contienda electoral regional, el oficialismo ahora incluye dos nuevos partidos de derecha: el Partido Demócrata Colombiano, anteriormente Liga de gobernantes anticorrupción, y Defensores de la Patria, plataforma fundada por el presidente De la Espriella tras su triunfo electoral. Según declaraciones del mandatario, su partido enfrentará directamente a las fuerzas opositoras en las urnas, consolidando así una línea oficialista reacia a cualquier tipo de coalición con sectores del Pacto Histórico o afines a Petro.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el Partido Conservador y el Centro Democrático rechazan alianzas con el Pacto Histórico para las elecciones de 2027?

Ambos partidos han dejado claro, según documentación de El Espectador, que sus criterios para establecer alianzas excluyen a cualquier fuerza política que no haya apoyado la gestión y candidatura del presidente Abelardo de la Espriella. Como líderes del oficialismo, consideran inadecuado asociarse con bloques opositores, como el Pacto Histórico, para las próximas elecciones regionales en un contexto de fuertes diferencias programáticas y estratégicas.

¿Cuál es la estrategia del Pacto Histórico frente a la negativa de alianzas de los partidos oficialistas?

El Pacto Histórico, liderado por Gustavo Petro, busca concentrarse en alianzas locales solo con movimientos que compartan sus posiciones programáticas y su oposición al actual Gobierno, apostando a una construcción política que privilegie la coherencia ideológica sobre alianzas meramente electorales, según reporta El Espectador.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.