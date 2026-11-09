Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un grave accidente de tránsito se presentó el lunes 9 de noviembre frente a las instalaciones de Almacafé, en la avenida Mirolindo de Ibagué. Según la información disponible, un motociclista resultó lesionado tras chocar contra un taxi de placas WOZ-267. El impacto dejó al conductor de la motocicleta, una Honda de color negro, tendido en la vía y con una posible fractura en una de sus rodillas, aunque esto último no ha sido confirmado de manera oficial.

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De acuerdo con los primeros reportes, recopilados en el lugar de los hechos, el taxi habría efectuado un giro prohibido, acción que habría desencadenado el accidente. La gravedad de la colisión no solo generó daños visibles en ambos vehículos, sino que también puso en evidencia la vulnerabilidad de quienes transitan en motocicleta. Tras el choque, personal de emergencias atendió al motociclista lesionado y brindó la atención inicial correspondiente, mientras los agentes de tránsito adelantaban las primeras verificaciones sobre lo ocurrido.

Las investigaciones actualmente buscan esclarecer el desarrollo exacto de los hechos, especialmente para determinar si la maniobra efectuada por el conductor del taxi incidió de forma directa en el accidente. Las autoridades en el lugar, según lo conocido en el reporte, han señalado que la reconstrucción de la escena será fundamental para esclarecer responsabilidades y entender las circunstancias previas al choque.

Este siniestro evidencia una vez más los riesgos latentes en las vías urbanas, donde el incumplimiento de las normas de tránsito puede desencadenar situaciones lamentables. A pesar de que la lesión del motociclista ha sido descrita como grave —con la posibilidad de una fractura en la rodilla—, las fuentes consultadas no han confirmado oficialmente el diagnóstico exacto, subrayando la necesidad de esperar los informes médicos definitivos.

El proceso de investigación continúa y las autoridades analizan todos los elementos disponibles para esclarecer los hechos y definir las responsabilidades de los involucrados.

¿Cuál fue la causa del accidente de tránsito entre el taxi y la motocicleta en Ibagué?

Según la información recopilada en el lugar de los hechos y de acuerdo con los reportes de tránsito, el accidente se habría producido porque el taxi de placas WOZ-267 realizó un giro prohibido, lo que desencadenó la colisión con la motocicleta Honda. Sin embargo, la investigación oficial aún debe establecer con certeza cómo se originó el choque y confirmar la responsabilidad de cada conductor.

¿Qué lesiones sufrió el motociclista tras el accidente en la avenida Mirolindo?

Las fuentes consultadas señalaron que el motociclista resultó con una lesión de gravedad en una de sus rodillas y fue atendido tras el accidente. Aunque se habla de una posible fractura de rodilla, los reportes oficiales aclaran que este diagnóstico aún no ha sido confirmado y se esperan los resultados médicos para precisar la magnitud de la lesión.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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