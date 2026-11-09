Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una reciente grabación volvió a poner en el centro del debate la forma en que Gustavo Petro, exmandatario, se comunicaba con Deicy Jiménez. El video fue publicado por la periodista Darcy Quinn y muestra una videollamada entre Petro y Jiménez. Mientras ambos dialogan, se observa que Jiménez recibe mensajes vía Facebook provenientes de una cuenta a nombre de Andrés Maldonado Beltrán. Durante la conversación, el perfil le dice: “Estás linda” y le pide que se levante. Ella, entre risas, responde que no lo hará porque le da pena. Al finalizar la videollamada, desde la misma cuenta de Facebook, el mensaje que recibe es: “Chévere. Me hacía falta verte”.

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El material expone cómo se destacaba una comunicación simultánea: videollamada y chat, siendo el detalle que la cuenta usada en la plataforma no lleva el nombre de Petro, sino el de otra persona, hecho que ha sido resaltado por los testimonios de la propia Jiménez. Según la mujer, no era la primera vez que el exmandatario utilizaba identidades alternas para continuar el contacto. En otras capturas de chat que ella hizo públicas, figuran nombres como Michel Foucault, Mihail Bukharin, Altheais Monteluz y Penser Lesujet. De acuerdo con la versión de Jiménez, Petro utilizaba perfiles con estos y otros nombres para comunicarse, en medio de una relación cuya dimensión privada se entrelazó, según ha denunciado, con gestiones relacionadas con contratos en entidades del Estado.

El nombre Michel Foucault especialmente ha llamado la atención, ya que corresponde al de un reconocido filósofo francés. No obstante, con la reciente grabación dada a conocer por Darcy Quinn, un nuevo perfil —Andrés Maldonado Beltrán— se suma al listado de identidades que, según la denunciante, habría usado Petro para este tipo de contacto.

Estas revelaciones se insertan en el contexto de las denuncias que ha hecho Jiménez sobre la presunta existencia de intercambio de favores sexuales por vínculos o contratos estatales. La mujer ha afirmado que, durante los años en que Petro ocupó cargos públicos, existieron relaciones contractuales con dependencias del Gobierno y el Congreso, ligadas, según su versión, a ese vínculo personal.

No obstante, la sola existencia de las grabaciones y chats no es suficiente prueba para confirmar la totalidad de las denuncias. Como han señalado los reportes, la atribución de las cuentas y la autenticidad del material divulgados están bajo la revisión de las autoridades competentes, quienes deben verificar su veracidad como parte del proceso de investigación. Por lo pronto, el nuevo video deja en evidencia el uso de una cuenta de nombre distinto al de Petro para mantener una comunicación cercana con Jiménez.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué nombres de Facebook utilizaba Gustavo Petro para comunicarse con Deicy Jiménez?

De acuerdo con las revelaciones expuestas por Deicy Jiménez y citadas en la grabación divulgada por Darcy Quinn, Gustavo Petro utilizaba varias identidades en Facebook para mantener comunicación con ella. Entre los nombres que aparecen en las conversaciones se encuentran Michel Foucault, Mihail Bukharin, Altheais Monteluz, Penser Lesujet y Andrés Maldonado Beltrán. Jiménez aseguró que estas cuentas se empleaban para sostener tanto diálogo personal como supuestas gestiones contractuales con el Estado.

¿Qué implica la denuncia de Deicy Jiménez sobre contratos en el Estado y favores sexuales?

Las denuncias de Deicy Jiménez implican presuntos intercambios de favores sexuales a cambio de vinculaciones o contratos en entidades estatales. Según su versión, estas situaciones sucedieron durante los años en que Gustavo Petro ocupó cargos públicos y estarían relacionadas con dependencias del Gobierno y el Congreso. Sin embargo, la autenticidad de las pruebas y las imputaciones están bajo investigación de las autoridades y las grabaciones divulgadas no prueban por sí mismas los hechos denunciados.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.