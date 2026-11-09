Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Angie Rodríguez debe retractarse en un video por las afirmaciones que hizo contra la excanciller Laura Sarabia. El Juzgado Sexto Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá tomó esta decisión tras una acción de tutela promovida por la defensa de Sarabia, representada por la abogada Lina Sandoval Echavarría. De acuerdo con El Espectador, Rodríguez había asegurado que Sarabia facilitó encuentros sexuales para el entonces presidente Gustavo Petro y que utilizó información íntima para presionarlo y conseguir o mantener cargos. La sentencia protege los derechos fundamentales de Sarabia a la honra, al buen nombre y a la rectificación.

Sigue a PULZO en Discover

El fallo le da 48 horas a Rodríguez, desde que recibe la notificación, para firmar la retractación y grabar un video en el que lea el texto establecido por el juzgado. Puede hacerlo sin mostrar el rostro y con ayuda técnica. La controversia surgió luego de que Rodríguez hiciera las declaraciones en una entrevista con el periodista Daniel Samper Ospina, en la que incluso mencionó supuestas pruebas, como fotos y videos. Sarabia respondió cuestionando el silencio anterior de Rodríguez sobre los hechos. La defensa de la excanciller recalcó en El Espectador que el fallo reafirma el respeto obligatorio al buen nombre y la honra: las acusaciones públicas, subrayó, deben tener sustento probatorio. La abogada aclaró que la orden judicial no limita el derecho a la crítica ciudadana, pero sí distingue entre cuestionar la gestión de un funcionario y atribuirle hechos graves sin evidencia.

Los señalamientos de Rodríguez se unen a los de Deicy Jiménez, excontratista del gobierno Petro, quien en entrevista con Semana habló de una presunta red de entre 30 y 40 mujeres contratadas por el Estado para encuentros sexuales y afirmó que Petro, cuando era senador, le pidió comprar droga. Jiménez publicó, días después, un video como supuesta prueba y responsabilizó públicamente a Petro si algo le sucedía a ella o su familia.

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema ordenó una inspección judicial para revisar los contratos de Jiménez en el Congreso, mientras que la Fiscalía abrió una investigación el 23 de octubre sobre presuntas irregularidades en el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y otras entidades. El caso involucra lo divulgado por Angie Rodríguez y lo afirmado por Jiménez. Paralelamente, la Procuraduría inició una indagación por posible acoso y violencia de género en relación con contratos estatales. Tanto Rodríguez como Sarabia serán citadas a declarar por la Fiscalía.

Sobre el video de Jiménez, el abogado de Petro, Alejandro Carranza, afirmó que no es una prueba hasta que se establezca su autenticidad, integridad y contexto por vía pericial. La defensa del expresidente indicó que Petro responderá ante la justicia y reiteró que jamás condicionó contratos públicos a favores sexuales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Angie Rodríguez debe retractarse por las afirmaciones contra Laura Sarabia?

Angie Rodríguez está obligada a retractarse porque, según el juzgado, sus declaraciones contra Laura Sarabia carecen de pruebas suficientes y afectan los derechos fundamentales de la exfuncionaria al buen nombre y la honra. La acción de tutela presentada por la abogada Lina Sandoval Echavarría consiguió que el juez reconociera la importancia de rectificar acusaciones públicas graves cuando no están debidamente sustentadas.

¿Qué avances existen en la investigación sobre supuestos contratos irregulares relacionados con el caso Petro?

La investigación ha avanzado con la apertura de una noticia criminal por parte de la Fiscalía, que indaga presuntas irregularidades en el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y otras entidades, incluyendo la revisión de contratos y declaraciones de involucrados como Deicy Jiménez y Angie Rodríguez. Además, la Corte Suprema y la Procuraduría han iniciado acciones relacionadas con contratos estatales y posibles delitos de acoso y violencia de género, aunque no se ha confirmado la autenticidad de las pruebas presentadas.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.