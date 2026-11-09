Melissa Núñez, representante de República Dominicana en Miss Universo 2026, sufrió un accidente automovilístico durante la noche del viernes 6 de noviembre, cuando se desplazaba junto a Magali Febles, directora nacional de la franquicia, y el conductor del vehículo.

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El hecho ocurrió en el Distrito Nacional, en Santo Domingo, y obligó a modificar los planes de viaje de la candidata, quien tenía previsto trasladarse a Puerto Rico para continuar con las actividades de preparación del certamen internacional.

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De acuerdo con información publicada por Diario Libre, tanto Núñez como Febles se encontraban estables y recibieron atención médica después del incidente.

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Así ocurrió el accidente de Melissa Núñez y Magali Febles

El accidente se registró en la avenida Núñez de Cáceres, en el sector El Millón. Según el relato de Febles, el vehículo perdió el control después de que una de sus llantas golpeara contra un muro de cemento y posteriormente estallara. El automóvil terminó volcado.

La directora de la franquicia contó lo sucedido durante una transmisión en sus redes sociales y describió la fuerza del impacto que vivieron los ocupantes.

“El impacto fue tan fuerte que yo sentí cómo le di con la cabeza al tablero del carro”, relató.

Melissa Núñez a través de su Instagram mando un mensaje de gratitud a sus seguidores.

Febles también explicó que fueron momentos de angustia, pues Melissa Núñez habría perdido el conocimiento durante unos instantes y fue necesario esperar la llegada de las autoridades para poder sacarla del vehículo.

Los organismos de emergencia atendieron a los tres ocupantes y los trasladaron a un centro médico privado del Distrito Nacional para realizarles las respectivas valoraciones.

Según Diario Libre, la candidata presentó laceraciones superficiales en el brazo derecho, principalmente en el antebrazo y la muñeca. Por su parte, Febles manifestó dolor de cabeza y molestias en el costado derecho.

Pese al accidente, Melissa Núñez confirmó que mantiene su intención de participar en el concurso internacional. A través de su cuenta de Instagram, agradeció los mensajes de apoyo y preocupación que recibió de sus seguidores.

“No me cabe en el pecho el agradecimiento profundo que siento con tantas muestras de amor y de preocupación luego del accidente”, escribió.

Además, dejó claro que el incidente no ha cambiado su propósito de representar a su país: “Mi deseo de representarlos sigue más fuerte que nunca”.

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¡Con paso firme! Tras superar su reciente percance de salud, Melissa Núñez, Miss República Dominicana, llegó a Puerto Rico para unirse a la concentración de Miss Universo 2026. https://t.co/KingpJoEr8 — brei gonzalez (@breigonzalez01) November 9, 2026

¿Cuándo será el Miss Universo 2026?

La edición número 75 de Miss Universo se llevará a cabo en Puerto Rico. De acuerdo con el calendario divulgado por El Nuevo Día, la programación contempla el desfile de trajes típicos nacionales para el 21 de noviembre y la competencia preliminar para el 22 de noviembre.

La gala de coronación está prevista para el 24 de noviembre de 2026, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan.

Durante esa ceremonia se conocerá a la sucesora de la mexicana Fátima Bosch, actual Miss Universo. Mientras tanto, Melissa Núñez espera recuperarse por completo para continuar con su preparación y representar a República Dominicana en el concurso.

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