En medio de revelaciones en la vida personal de famosos, ‘Risa Loca’, humorista de ‘Sábados felices’, destapó que padece fibromialgia, un trastorno clínico crónico que genera agotamiento constante y fuertes dolores musculoesqueléticos.

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La confesión del comediante y músico antioqueño Óscar Monsalve, conocido popularmente en el ámbito del entretenimiento con el mencionado apodo, se produjo en un diálogo con el programa ‘La red’, emitido por Caracol Televisión, donde el artista desglosó las vivencias complejas que ha debido sobrellevar a lo largo del último bienio.

Esta travesía médica inició cuando el humorista paisa experimentó punzadas extrañas en las extremidades inferiores, sensaciones molestas que velozmente alcanzaron diferentes coyunturas y transformaron sus hábitos cotidianos de trabajo, descanso y convivencia familiar.

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Los primeros signos corporales atacaron la planta de los pies. En esa valoración inicial, los galenos concluyeron que se trataba de una fascitis plantar común, recomendándole el uso diario de plantillas ortopédicas correctivas para sus calzados.

No obstante la intervención médica temprana, la intensidad de las molestias corporales persistió y se dispersó con rapidez hacia zonas sensibles como los tobillos, las muñecas y los hombros, impidiéndole desarrollar sus actividades con total normalidad.

Frente a la agravación del cuadro físico, consultas diagnósticas posteriores y exámenes rigurosos conducidos por un médico especialista permitieron dictaminar de manera definitiva la presencia de fibromialgia en el organismo del humorista colombiano.

‘Risa loca’ asoció la aparición de esta compleja patología con una profunda etapa depresiva originada a partir de 2020, derivada directamente del contagio por Covid-19 en plena pandemia y del doloroso deceso de su madre.

La convergencia de estos dos choques anímicos y físicos precipitó la manifestación aguda de rigidez articular, debilidad corporal y punzadas intensas en diversas extremidades, alterando por completo su estado anímico y su vitalidad cotidiana.

El tratamiento farmacológico primario recetado para contener el avance de la patología desató reacciones secundarias severas en su organismo, provocando una sedación prolongada que entorpecía sus compromisos laborales en cabinas radiales y tarimas públicas.

“A mí me mandaron unos medicamentos que eran muy fuertes (…), yo parecía un zombie. Estaba al aire en el programa de radio, daba el cambio, echaba el cuento y cuando terminaba caía frente a la mesa. Le dije al médico: ‘Doctor, prefiero seguir con el dolor, pero tener vida'”, afirmó ‘Risa loca’.

Su lucidez mental y presencia profesional declinaron ostensiblemente con los fármacos. Ante este panorama, y de común acuerdo con su médico tratante, el humorista resolvió cesar el consumo de dichos químicos para salvaguardar su agilidad intelectual.

Con el fin de aminorar las consecuencias del padecimiento en sus jornadas, Monsalve transformó la expresión artística en su terapia central. Al mando de su agrupación musical, descubrió que escribir canciones y grabar en estudio dispersa la aflicción.

Óscar Monsalve asume hoy la fibromialgia como una condición permanente con la cual convive a diario, manteniendo intacto su optimismo frente a nuevos proyectos creativos.

¿Cuál es el tratamiento contra la fibromialgia?

El tratamiento contra la fibromialgia combina terapias farmacológicas rigurosas con cambios disciplinados en el estilo de vida para atenuar los dolores musculoesqueléticos crónicos y combatir el cansancio severo.

Aunque la patología carece de una cura definitiva, los médicos especialistas aplican esquemas multidisciplinarios diseñados para modular las señales nerviosas cerebrales y mejorar sustancialmente el descanso nocturno.

En el campo farmacológico, los doctores recetan analgésicos específicos y antidepresivos como la duloxetina o el milnaciprán, sustancias que reducen la fatiga persistente y alivian la sensibilidad corporal.

Asimismo, los médicos indican neuromoduladores como la pregabalina para calmar la actividad excesiva de las fibras nerviosas que transmiten el estímulo doloroso hacia el sistema nervioso central.

Los especialistas desaconsejan categóricamente el uso de opioides, advirtiendo que estos compuestos generan dependencia química y agravan notablemente los síntomas dolorosos con el transcurso del tiempo.

La fisioterapia y el ejercicio aeróbico de bajo impacto representan pilares obligatorios en el plan médico para fortalecer la resistencia física y optimizar la movilidad articular diaria.

Prácticas guiadas como la natación suave, las caminatas progresivas y el yoga restaurativo entrenan la musculatura general sin provocar sobrecargas traumáticas ni inflamaciones lesivas en tendones sensibles.

En el aspecto psicológico, la terapia cognitivo-conductual brinda técnicas fundamentales para dominar episodios de estrés, gestionar crisis emocionales y tolerar de mejor manera los brotes de dolor.

Adicionalmente, mantener horarios fijos para dormir y crear un ambiente silencioso en la habitación resultan hábitos determinantes para recuperar la energía y evitar el agotamiento matutino.

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