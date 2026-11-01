El cantante vallenato Kbeto Zuleta continúa en proceso de recuperación luego del grave accidente de tránsito que sufrió en inmediaciones de la vía entre Pueblo Nuevo, Magdalena, y Bosconia, Cesar. Su hermano, Héctor Arturo Zuleta García, entregó nuevas declaraciones sobre su estado de salud y aseguró que, aunque todavía permanece en cuidados intensivos, ha presentado algunos avances.

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El artista, hijo de Poncho Zuleta, permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Iberoamérica, en Barranquilla. En declaraciones al medio Zona Cero, Héctor Arturo explicó que la familia ha recibido reportes médicos satisfactorios, aunque pidió prudencia frente a la evolución del cantante.

“Gracias a Dios, creo que hemos tenido unos partes satisfactorios por el momento, aunque todavía se encuentra en proceso de mejoría”, manifestó el hermano del artista. También señaló que el accidente le ocasionó afectaciones en distintas partes del cuerpo, por lo que todavía deben esperar la respuesta de su organismo al tratamiento.

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Uno de los avances que destacó fue el relacionado con la respiración de Kbeto. Según explicó, los médicos lograron avanzar en el proceso de extubación orotraqueal, procedimiento que permite retirar el tubo que ayuda al paciente a respirar. “Tenemos a Kbeto hoy medio consciente de cierta manera, pues los médicos pudieron avanzar en el proceso de extubación orotraqueal, es decir, mejoría para respirar”, precisó.

Pese a estas señales, la familia mantiene cautela debido a la gravedad de las lesiones. Héctor Arturo insistió en que todavía es necesario esperar la evolución correspondiente y respetar los tiempos que establezca el equipo médico. Por ahora, el cantante continúa bajo observación en la clínica de Barranquilla.

“Dios está al control y esperemos que siga avanzando”, expresó el hermano de Kbeto Zuleta en el video difundido por Zona Cero. Mientras tanto, sus familiares permanecen atentos a los reportes de los especialistas y agradecen las muestras de apoyo recibidas tras el accidente.

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