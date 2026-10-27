La música vallenata está de luto por la muerte de Harold Santana, músico de 46 años que perdió la vida en el accidente de tránsito en el que estuvo involucrado Kbeto Zuleta, hijo del reconocido cantante Poncho Zuleta. El siniestro ocurrió en la madrugada del lunes 26 de octubre, cuando la agrupación regresaba a Valledupar después de una presentación en Sincelejo. Con el paso de las horas, se confirmó que cuatro integrantes del grupo fallecieron.

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Santana era oriundo de Codazzi, Cesar, e hijo mayor del compositor Henry Santana. A lo largo de su trayectoria se desempeñó como arreglista, acordeonero y guitarrista, además de explorar otros instrumentos y dedicarse a la producción musical. Según información publicada por Quinto Poder, durante una etapa de su vida se concentró en la música cristiana y en la producción de canciones góspel desde su propio estudio de grabación.

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Su vínculo con la agrupación de Kbeto Zuleta apenas comenzaba. El músico había aceptado la invitación para integrarse oficialmente al conjunto pocos días antes del accidente y, de acuerdo con El Heraldo, alcanzó a participar en dos presentaciones durante el fin de semana anterior al siniestro. Después de pasar un tiempo alejado de los escenarios, había regresado con la intención de abrirse camino en una nueva etapa profesional.

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El talento musical de Santana se manifestó desde su infancia. Su padre recordó que el joven comenzó a interesarse por la música al observarlo tocar guitarra durante las reuniones familiares. “Desde muy pequeño tuvo inclinación a la música. Cuando yo hacía las parrandas en la casa, él me veía tocando la guitarra y comenzó primero cantando”, relató Henry Santana, en declaraciones recogidas por el medio citado.

Con los años, Harold construyó una trayectoria que le permitió compartir escenario con agrupaciones reconocidas del vallenato, entre ellas el Binomio de Oro de América, con la que participó en algunas presentaciones como acordeonero. Eimar Martínez, músico que lo conoció en sus primeros pasos artísticos, destacó su versatilidad y capacidad para interpretar distintos instrumentos. “Era un músico completo, tocaba guitarra, bajo, acordeonista, tecladista, tenía hasta un estudio de grabación”, recordó. También lo describió como una persona entregada a su fe.

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Además de su carrera artística, Santana era padre de tres hijas. Su fallecimiento representa una pérdida para su familia y para el entorno musical en el que buscaba consolidarse nuevamente. La tragedia también dejó otras tres víctimas mortales, para un total de cuatro integrantes de la agrupación fallecidos, entre ellos el corista Geovany Lobo.

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