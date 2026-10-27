El accidente del bus en el que viajaba Kbeto Zuleta mantiene la atención sobre las circunstancias que llevaron al vehículo a caer al río Ariguaní, en la vía que comunica a El Difícil, Magdalena, con Bosconia, Cesar. El siniestro ocurrió en la madrugada del lunes 26 de octubre, cuando el cantante y su agrupación regresaban de una presentación musical.

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Según los primeros reportes, el bus chocó contra la baranda del puente antes de caer al río. La emergencia movilizó a habitantes de la zona y organismos de socorro, que participaron en las labores de rescate y en el traslado de los ocupantes a centros médicos.

El accidente dejó cuatro víctimas mortales y varios integrantes de la agrupación heridos, según informó El Tiempo Entre los fallecidos fueron identificados Harold Santana, guitarrista, y Giovanny Lobo, corista del equipo musical que acompañaba al artista.

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¿Qué pudo ocasionar el accidente del bus de Kbeto Zuleta?

La principal hipótesis sobre las causas del accidente apunta a un posible microsueño del conductor, es decir, un episodio breve de sueño que podría provocar la pérdida de control del vehículo. Así lo manifestó Manuel Rangel Quintero, secretario de Cultura y Turismo del Cesar, en declaraciones entregadas a Noticias RCN.

“La hipótesis que está tomando mayor fuerza es que se trató de un posible microsueño”, afirmó el funcionario al referirse a las primeras indagaciones sobre el siniestro. Esta posibilidad explicaría por qué el bus habría impactado contra la baranda del puente sobre el río Ariguaní antes de caer al agua, aunque todavía no existe una conclusión oficial sobre lo ocurrido.

La investigación continúa para establecer las circunstancias en las que se produjo el choque. Según informó Noticias RCN, las autoridades también adelantan las labores para extraer el vehículo, procedimiento que podría aportar elementos para esclarecer cómo ocurrió el accidente. Por ahora, el microsueño se mantiene como una hipótesis y no como una causa confirmada.

¿Cómo sigue Kbeto Zuleta tras el accidente?

El cantante permanece hospitalizado en la clínica Sinais Vitais de Bosconia, con pronóstico reservado. Según la información entregada Quintero a Noticias RCN, Kbeto sufrió lesiones graves y los médicos tuvieron que amputarle la pierna izquierda y trabajan para preservar la derecha, que también resultó comprometida.

Efraín Zuleta, acordeonero y hermano de Poncho Zuleta, también resultó herido y permanecía en cuidados intensivos, aunque estable, según el funcionario. Otros integrantes del equipo fueron trasladados a centros asistenciales de Valledupar para recibir atención especializada.

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