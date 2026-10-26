Un video grabado años atrás y otro registrado pocas horas antes de una tragedia vial tienen en común a Kbeto Zuleta y a dos integrantes de la dinastía Díaz. Las imágenes volvieron a circular en redes sociales después del accidente que sufrió el cantante vallenato junto a su agrupación en carreteras del Cesar, lo que despertó comentarios entre los seguidores del género.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Identifican a los dos músicos del hijo de ‘Poncho’ Zuleta que murieron; hay otros miembros heridos)

La coincidencia está relacionada con dos momentos musicales que tuvieron como protagonista al hijo de Poncho Zuleta. En uno de ellos aparece Martín Elías Díaz, fallecido en abril de 2017, compartiendo escenario con Kbeto y dedicándole una canción. En el otro, Elder Dayán Díaz, hermano de Martín Elías, hace algo similar durante una presentación en Sincelejo, Sucre, la noche del domingo 25 de octubre.

Lee También

El registro más reciente corresponde al encuentro de Kbeto Zuleta con Elder Dayán, durante el compromiso musical que ambos artistas cumplieron antes de que el equipo del primero emprendiera el regreso por carretera. En las imágenes se observa la cercanía entre los intérpretes y un momento en el que Elder le dedica versos a su colega, con expresiones que los internautas relacionaron con el video antiguo de Martín Elías.

La comparación tomó fuerza después de conocerse el accidente del bus en el que viajaban integrantes y trabajadores de la agrupación de Kbeto. El vehículo cayó al río Ariguaní durante la madrugada del lunes 26 de octubre, en un tramo vial entre Magdalena y Cesar, y dejó varios fallecidos y heridos.

Para muchos usuarios, el parecido entre las dos dedicatorias resultó especialmente impactante por el desenlace de ambos episodios. Martín Elías murió en un accidente de tránsito en abril de 2017, mientras que Kbeto quedó gravemente herido en el siniestro reciente y perdió una pierna. Sin embargo, se trata de una coincidencia entre registros musicales que adquirieron otro significado tras conocerse la emergencia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mi Diario Informa (@midiarioinforma)

¿Qué pasó en la presentación de Kbeto Zuleta y Elder Dayán?

Horas antes del accidente, Kbeto Zuleta y su agrupación participaron en una presentación privada en Sincelejo, donde compartieron escenario con Elder Dayán Díaz. Los momentos del encuentro quedaron grabados y posteriormente fueron difundidos en redes sociales.

Después de cumplir con ese compromiso, parte del equipo de Kbeto emprendió el recorrido de regreso. Durante la madrugada, el bus en el que se movilizaban chocó contra la baranda del puente sobre el río Ariguaní y terminó en el afluente, en jurisdicción de Bosconia, Cesar.

La emergencia dejó cuatro personas fallecidas y 17 heridas, según los balances divulgados durante la jornada. Entre las víctimas mortales se encuentran el corista Geovanny Lobo y el guitarrista Harold Santana, integrantes de la agrupación.

Kbeto Zuleta también resultó gravemente lesionado y recibió atención médica en Bosconia. Debido a la severidad de las heridas, fue sometido a una intervención quirúrgica y se informó que perdió una de sus extremidades inferiores. Su estado de salud y la posibilidad de trasladarlo a una institución de mayor complejidad concentraron la atención de sus familiares y seguidores.

Mientras las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer las causas del siniestro, los videos de la presentación con Elder Dayán siguen despertando reacciones. La escena que inicialmente mostraba un encuentro entre colegas del vallenato adquirió una carga emocional distinta después de la tragedia que afectó a la agrupación de Kbeto Zuleta.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.