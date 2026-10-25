Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) ha anunciado la presentación de ‘El Dictado’, una obra que invita a la reflexión profunda sobre las heridas del pasado, el trauma y el uso de la mentira como mecanismo de protección emocional. Esta pieza teatral forma parte de la temporada de Ópera Prima 2026 del Teatro Jorge Eliécer Gaitán, un espacio emblemático en la vida cultural de Bogotá. La cita para quienes deseen explorar esta propuesta dramática es el viernes 30 de octubre de 2026, a las 7:00 p. m., en el reconocido teatro ubicado en la carrera 7 No.22 – 47, con ingreso mediante boletería, de acuerdo con información publicada por Idartes en su sitio web.

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‘El Dictado’ se centra en la historia íntima de Adela, una mujer colombiana que decide viajar a España para reencontrarse con Nora, su hermana inmigrante en ese país. El núcleo de la trama surge de la decisión de Adela de poner fin a su vida, eligiendo hacerlo lejos de su madre. En un acto que mezcla dolor y esperanza, Adela solicita a Nora su complicidad para construir una ficción sobre una vida imaginaria, plena y feliz, ocultando la dura realidad a su progenitora. El recurso se materializa a través de fotografías y cartas, preparadas para ser enviadas posteriormente, con la intención de mantener la ilusión y proteger así a la madre de la verdad sobre el sufrimiento y el destino de su hija.

Nora, por su parte, asume el rol de cómplice, movida por el anhelo de que este proceso creativo pueda ofrecerle a Adela razones renovadas para aferrarse a la vida y reconsiderar su decisión. El argumento pone en evidencia los límites difusos entre la verdad, la mentira y las estrategias de afrontamiento frente al dolor. Según señala la fuente oficial, el argumento aborda los retos de la migración, la distancia y la necesidad de crear narrativas alternas ante las crisis personales, temas muy presentes en la sociedad actual.

La puesta en escena de ‘El Dictado’ se inscribe en la programación cultural de Bogotá, que busca atraer a quienes valoran el teatro como espacio de catarsis y cuestionamiento. Idartes extiende la invitación para que la ciudadanía asista a esta función única y haga parte del diálogo sobre la salud mental, las relaciones familiares y los mecanismos de supervivencia emocional ante situaciones límite.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la trama de ‘El Dictado’ que se presentará en Bogotá en 2026?

La trama de ‘El Dictado’ gira en torno a Adela, una colombiana que viaja a España para ver a su hermana Nora. Allí le pide ayuda para crear una ficción sobre una vida feliz, escondiendo la verdad a su madre a través de cartas y fotografías. El relato explora temas de trauma, dolor y la mentira como herramienta de protección emocional, según describe la información oficial del Instituto Distrital de las Artes (Idartes).

¿Dónde y cuándo es la función de ‘El Dictado’ en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán?

La función de ‘El Dictado’ se llevará a cabo en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, ubicado en Bogotá, el viernes 30 de octubre de 2026 a las 7:00 p. m. El ingreso al evento será con boletería, según ha indicado Idartes en su programación de la temporada de Ópera Prima 2026.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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