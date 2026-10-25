Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá acoge una nueva edición del XVI Salón Nacional de Arte Joven, bajo el título "De la casa al universo". Este evento, que se lleva a cabo en la Galería Santa Fe, reúne los trabajos de cuatro artistas seleccionados mediante el Programa Distrital de Estímulos del Instituto Distrital de las Artes – Idartes. Los artistas Christian Snyder Moreno Martín, Salomé Rojas, Mateo Sánchez y Francia Villabona Triana fueron escogidos para exhibir propuestas que abarcan diversas técnicas y medios, como pintura, collage, videoinstalación y dispositivos lumínicos y sonoros. La exposición permanecerá abierta al público hasta el 1 de noviembre de 2026, con entrada libre en horario de 5:00 p. m. a 8:00 p. m., según información de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa.

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Cada proyecto presentado en "De la casa al universo" invita a una reflexión diferente sobre la memoria, el espacio y la búsqueda de sentido en lo cotidiano y lo desconocido. Por ejemplo, en "Adentro de mí existió una casa", Mateo Sánchez parte de planos arquitectónicos y fotografías familiares para profundizar en las relaciones entre cuerpo, espacio y memoria. Francia Villabona Triana, con "muy felices días", se vale del collage y la recolección de objetos encontrados para conformar un archivo visual que indaga sobre la memoria, la pérdida y el hallazgo, convirtiendo elementos del día a día en componentes artísticos cargados de significado.

Por otro lado, Christian Snyder Moreno Martín utiliza el formato de videoinstalación multicanal y una escultura hidráulica en su obra "Conversaciones antárticas". Esta pieza surge a partir de su experiencia en la Décima Expedición Científica de Colombia en la Antártida, y propone conexiones entre las personas que investigan este remoto territorio y las formas de vida que allí residen. Además, su trabajo plantea preguntas en torno al cambio climático y a la relación de los seres humanos con otros organismos, elementos fundamentales en la discusión contemporánea sobre el planeta, según lo relatado en el texto principal.

La propuesta de Salomé Rojas, "El orden de las estrellas distribuidas al azar", incorpora dispositivos luminosos, móviles y sonoros en una instalación que cuestiona los sistemas de predicción del futuro, desde la astrología hasta los oráculos. A través de luces y alineaciones cambiantes, la obra invita a reflexionar sobre la permanente búsqueda de respuestas del ser humano y su deseo de anticipar lo venidero.

De acuerdo con Idartes y la Galería Santa Fe, la exposición "De la casa al universo" representa una oportunidad para acercarse a las inquietudes de los jóvenes creadores y explorar, desde distintas perspectivas, el vínculo entre lo íntimo del hogar y la inmensidad del universo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo participar o asistir al XVI Salón Nacional de Arte Joven en la Galería Santa Fe?

De acuerdo con la información proporcionada por Idartes y la página oficial de Bogotá, la exposición "De la casa al universo" estará abierta al público hasta el 1 de noviembre de 2026, en la Galería Santa Fe. La entrada es libre y se puede asistir de 5:00 p. m. a 8:00 p. m., sin necesidad de registro previo. Los interesados pueden consultar detalles adicionales en la página web de la Galería Santa Fe.

¿Quiénes son los artistas seleccionados del Programa Distrital de Estímulos que participan en esta exposición?

Los artistas que participan en esta edición del XVI Salón Nacional de Arte Joven, seleccionados mediante el Programa Distrital de Estímulos del Instituto Distrital de las Artes – Idartes, son Christian Snyder Moreno Martín, Salomé Rojas, Mateo Sánchez y Francia Villabona Triana. Cada uno presenta proyectos que exploran desde la memoria familiar hasta cuestiones sobre el universo y la relación humana con lo desconocido.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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