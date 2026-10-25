Por: Portal Bogotá

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El Festival Carranguero de Bogotá 2026 será la oportunidad para que la música tradicional del altiplano cundiboyacense cobre vida en la capital de Colombia. De acuerdo con el Instituto Distrital de las Artes – Idartes, quien organiza este evento, la primera edición de este festival pretende rescatar y visibilizar los sonidos, ritmos y artistas que mantienen viva la tradición campesina en el territorio urbano. Además, busca acercar a las familias, jóvenes y a cualquier ciudadano curioso por explorar nuevas experiencias sonoras en un ambiente festivo y gratuito.

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La agenda del festival abarca dos jornadas musicales. El sábado 7 de noviembre de 2026 las actividades se llevarán a cabo en el Parque San Andrés, ubicado en Engativá (calle 82 #101-52), punto estratégico del occidente de Bogotá. Allí, el denominado Escenario Móvil María Mercedes Carranza recibirá presentaciones desde el mediodía con Monte Violeta, seguidas por Pulido Son, Rumbambuquiando, El Son del Frailejón y cerrando la tarde, Los Fiesteros de Boyacá. Esta selección de agrupaciones evidencia la riqueza de la llamada carranga, género que en los últimos años ha conquistado nuevos públicos y ha atravesado fronteras significativas dentro y fuera del país.

El domingo 8 de noviembre, la cita será en el icónico Teatro al Aire Libre La Media Torta (calle 18 #1-05E), recinto histórico para la cultura bogotana. Desde la 1 de la tarde, en este escenario pasarán grupos como Los De la Moña, Juventud Parrandera, Son de Martínez, Los Vitocos, Los Camandulas, Los Carrangomelos y, para cerrar la jornada, Los Rolling Ruanas. Así, la programación, según Idartes, fue pensada para ofrecer una experiencia representativa y diversa de la tradición carranguera.

El festival no solo destaca el valor de la música del campo, sino que también posiciona a Bogotá como una ciudad abierta a las tradiciones culturales regionales. Según Idartes, el objetivo es crear espacios de circulación y reconocimiento que permitan a la carranga conectar generaciones, territorios y expresiones folclóricas. Además, se resalta el carácter gratuito del evento, diseñado para todos los públicos que deseen compartir, bailar y reconocer un género que, aunque nació en las montañas, hoy suena con fuerza en nuevos escenarios urbanos colombianos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el Festival Carranguero de Bogotá y cuál es su programación en 2026?

El Festival Carranguero de Bogotá es una celebración organizada por el Instituto Distrital de las Artes – Idartes, dedicada a la música tradicional del altiplano cundiboyacense. La primera edición en 2026 contempla dos jornadas gratuitas, el 7 de noviembre en el Parque San Andrés (Engativá) y el 8 de noviembre en La Media Torta, presentando agrupaciones como Monte Violeta, Los Fiesteros de Boyacá y Los Rolling Ruanas.

¿Por qué es importante para Bogotá el Festival Carranguero y cómo refleja la diversidad cultural?

De acuerdo con Idartes, el festival representa un esfuerzo para promover la circulación y el reconocimiento de las músicas tradicionales en la ciudad, acercando el folclor a públicos variados. Además, posiciona a Bogotá como una ciudad que acoge y celebra las expresiones culturales de diferentes regiones de Colombia, fortaleciendo sus raíces y diversidad cultural.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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