Por: Portal Bogotá

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La capital colombiana se prepara para vivir una jornada cultural centrada en el arte del ballet, pues el Instituto Distrital de las Artes - Idartes ha convocado a la ciudadanía al IX Encuentro de Escuelas y Academias de Ballet. La cita será el domingo 1 de noviembre de 2026, desde las 3:00 p. m., en el tradicional Teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá, con entrada gratuita, buscando reconocer y fortalecer el ballet como una manifestación fundamental en la escena artística de la ciudad. Esta invitación hace parte de las estrategias de Idartes para acercar la danza a todos los públicos y ofrecer un espacio donde convergen distintas propuestas artísticas.

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Según Idartes, el evento agrupará a escuelas, academias y compañías destacadas de ballet, ofreciendo un recorrido por estilos como el ballet clásico, la danza neoclásica y la danza moderna. Una de las participantes será la Escuela de Danza Petipa, que mostrará su obra ‘Alta tensión’, una exploración coreográfica que atraviesa cinco movimientos y que, según lo anunciado, trata el contraste entre el carácter y el lirismo presentes en la vida rural durante las décadas coloniales, resaltando la fuerza del campo agrícola colombiano.

Por otro lado, el Ballet Tosín Compañía Juvenil presentará ‘Barras y estrellas’, obra que integra su repertorio permanente y que para sus integrantes significa la oportunidad de rendir homenaje a referentes históricos como George Balanchine, resaltando la perdurabilidad y exigencia artística de piezas que han superado el paso del tiempo y la distancia geográfica. El evento incluirá también la intervención de Psoas Coreolab, quienes interpretarán el clásico ‘Danubio Azul’, permitiendo al público apreciar la precisión y sutileza de la técnica académica.

Además, la Fundación La Coartada Centro Cultural cerrará la jornada con un fragmento de ‘Pájaros en la cabeza’ (obra creada en 2025). La pieza entrelaza literatura, teatro y danza a partir de novelas, cuentos y poemas tanto latinoamericanos como universales, resaltando la alianza entre varias expresiones artísticas. Así, este encuentro promete ofrecer al público un panorama amplio y dinámico sobre el ballet contemporáneo en Bogotá. Toda la información incluida en este artículo proviene del sitio web oficial de Idartes y de la página oficial de la ciudad de Bogotá.

¿Cuándo y dónde se realizará el IX Encuentro de Escuelas y Academias de Ballet en Bogotá?

El IX Encuentro de Escuelas y Academias de Ballet tendrá lugar el domingo 1 de noviembre de 2026 a partir de las 3:00 p. m., en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, ubicado en la carrera 7 No. 22 – 47 de Bogotá. La entrada será gratuita, de acuerdo con la información suministrada por Idartes.

¿Qué expresiones artísticas se presentarán en el IX Encuentro de Academias de Ballet en Bogotá?

Durante el IX Encuentro, las escuelas, academias y compañías participantes ofrecerán obras de ballet clásico, danza neoclásica y moderna, con montajes como ‘Alta tensión’ de la Escuela de Danza Petipa, ‘Barras y estrellas’ del Ballet Tosín Compañía Juvenil, ‘Danubio Azul’ de Psoas Coreolab y un fragmento de ‘Pájaros en la cabeza’ de la Fundación La Coartada Centro Cultural.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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