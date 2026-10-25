Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá se prepara para ofrecer un nuevo espacio de encuentro cultural a través de la proyección de ‘Donde duermen los sueños’, película dirigida por Daniel Riglos, que llegará al público gracias a una alianza entre el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), la Cinemateca de Bogotá y la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte. Según información oficial, la función tendrá lugar en el Teatro Urbano del Centro Felicidad (CEFE) Chapinero, ubicado en la calle 82 No. 10-69 en Bogotá. La cita es el jueves 29 de octubre de 2026 a las 5:30 de la tarde, con entrada libre hasta completar el aforo, y no se requiere inscripción previa.

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La película narra la historia de Santiago, quien tras sufrir un accidente de tránsito queda en estado de coma. Desde esa condición, el protagonista se sumerge en un universo dominado por recuerdos y sueños, donde emprende la búsqueda de Alina, el amor que perdió pero que aún permanece con vida. Sin embargo, este espacio onírico —término que designa aquello que pertenece o se relaciona con los sueños— pronto se convierte para Santiago en una trampa, pues debe tomar la difícil decisión entre quedarse aferrado al amor y desaparecer, o dejarlo ir y sobrevivir. Este dilema plantea una reflexión sobre los lazos afectivos, el dolor de la pérdida y la delicada frontera entre la vida y la muerte.

Esta proyección también hace parte de la programación del Bogotá Horror Film Festival, lo que potencia la oferta cultural para los amantes del cine de género en la ciudad. El evento se enmarca en la apuesta institucional de CEFE Chapinero para brindar experiencias artísticas diversas y accesibles a toda la comunidad, fortaleciendo así el tejido cultural de Bogotá. De acuerdo con la información provista en canales oficiales de la Alcaldía, la entrada es gratuita y el acceso está habilitado hasta completar la capacidad del lugar, confirmando el compromiso de las entidades organizadoras con la democratización de espacios de arte y cultura.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo acceder a la proyección de ‘Donde duermen los sueños’ en Bogotá?

Para participar en la proyección de ‘Donde duermen los sueños’ dirigida por Daniel Riglos, los interesados deben acudir el jueves 29 de octubre de 2026 a las 5:30 de la tarde al Teatro Urbano del Centro Felicidad Chapinero, ubicado en la calle 82 No. 10-69 en Bogotá. La entrada es libre y no necesita inscripción, aunque estará sujeta a la disponibilidad de cupo, pues solo se permitirá el ingreso hasta que se complete el aforo del teatro.

¿Qué significa el término “onírico” en la trama de la película ‘Donde duermen los sueños’?

En el contexto de ‘Donde duermen los sueños’, la palabra “onírico” se refiere a toda experiencia, imagen o situación que pertenece al mundo de los sueños. El protagonista, Santiago, explora un escenario onírico durante su estado de coma, lo que implica que vive y recuerda dentro de un universo puramente soñado y desconectado de la realidad tangible.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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