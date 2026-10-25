Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) ha organizado un evento especial dentro de la programación “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, dirigido a toda la familia. Se trata del “Show de magia e ilusionismo con Iñigo”, una propuesta artística que combina la fascinación del ilusionismo con un espectáculo de burbujas, diseñado para entretener tanto a niñas y niños como a adultos. De acuerdo con la información publicada en bogota.gov.co, esta función tendrá lugar en el Centro Cultural Compartir La Pilona 10, ubicado en la calle 66 Bis Sur No. 18 T - 45, en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá. La cita es el sábado 31 de octubre de 2026, a las 4:00 p. m., y lo mejor es que la entrada será completamente gratuita.

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Durante cuarenta minutos, el público podrá sumergirse en un show de ilusionismo moderno, el cual incorpora elementos de comedia física para mantener un ambiente ameno y participativo. Una de las características más sobresalientes de esta actividad consiste en que los niños y niñas tendrán la oportunidad de integrarse al espectáculo, convirtiéndose en protagonistas de los actos de magia. Esta interacción busca estimular la imaginación y el asombro, pilares del entretenimiento en vivo.

El espectáculo no solo se limita al ilusionismo; también incluye una puesta en escena de burbujas que van más allá de lo común. Se utilizará tecnología de vapor para manipular las burbujas como si fuesen materia viva, creando efectos mágicos y transformando el escenario en un universo de formas dinámicas y movimiento constante. Según bogota.gov.co, este despliegue visual, pensado para provocar risas y sorpresa, promete una experiencia inolvidable para personas de todas las edades.

El evento hace parte de la estrategia de Idartes para ofrecer opciones de cultura y recreación gratuitas en toda la ciudad, fomentando la apropiación de los espacios públicos y el acceso a las artes. Espacios como Compartir La Pilona 10 en Ciudad Bolívar son protagonistas en estos esfuerzos, acercando la magia y el arte a comunidades variadas en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde será el show de magia e ilusionismo con Iñigo en Bogotá?

De acuerdo con bogota.gov.co, el ‘Show de magia e ilusionismo con Iñigo’ tendrá lugar en el Centro Cultural Compartir La Pilona 10, en la localidad de Ciudad Bolívar, sur de Bogotá. La dirección exacta es calle 66 Bis Sur No. 18 T - 45.

¿Qué incluye el espectáculo de magia e ilusionismo con Iñigo para familias en Bogotá?

Según la información suministrada por bogota.gov.co, el espectáculo dura cuarenta minutos y mezcla ilusionismo moderno, comedia física e interacción con el público infantil. Además, incluye un acto innovador de burbujas manipuladas con tecnología de vapor y efectos que transforman el escenario.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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