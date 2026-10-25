Por: Portal Bogotá

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El programa "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa" se convirtió en un escenario clave para el reconocimiento y celebración del esfuerzo de las mujeres emprendedoras de la localidad de Los Mártires. La gala de cierre del componente de fortalecimiento de la autonomía económica de las mujeres fue el broche de oro de un proceso formativo que permitió a las participantes compartir sus logros, exponer sus productos y recibir el respaldo de la comunidad. Este evento no solo marcó el fin de una etapa, sino que visibilizó el crecimiento de la Red de Mujeres Emprendedoras de Los Mártires, colectiva que se ha consolidado como espacio fundamental para el desarrollo de capacidades y proyectos productivos.

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De acuerdo con la información suministrada, durante el encuentro las participantes no solo exhibieron los resultados de su trabajo, sino que también compartieron aprendizajes y recibieron certificados de participación. Este reconocimiento público dio cuenta del esfuerzo de las mujeres que, además de asumir sus responsabilidades en los ámbitos laboral, familiar y de cuidado, encontraron el tiempo y la motivación para formarse y apostarle a la autonomía económica. La jornada permitió fortalecer lazos entre emprendedoras y afianzar redes de apoyo, elementos clave para la sostenibilidad y el crecimiento de sus iniciativas.

El alcalde local de Los Mártires, John Jader Suárez Delgado, destacó en su intervención la importancia de promover la autonomía económica, entendida no solo como la posibilidad de obtener ingresos sino como el derecho y la capacidad de decidir sobre los propios recursos y el futuro personal y familiar. Según el mandatario, se celebró el esfuerzo de quienes participaron y se reiteró el compromiso institucional con el respaldo a la Red de Mujeres Emprendedoras, garantizando espacios para la formación y el desarrollo económico local.

La Alcaldía Local de Los Mártires, liderada por Suárez Delgado, supervisó la ejecución del Contrato 334-2025 que enmarcó el proceso formativo, con el apoyo del equipo territorial de Mujer y Género, el equipo operador del contrato, lideresas y organizaciones vinculadas. La entrega de certificados representó el reconocimiento a una etapa de aprendizaje, mientras que la exhibición de productos visibilizó la capacidad productiva de las mujeres de la localidad ante la comunidad. Esta acción se inscribe en la apuesta de la administración distrital de Carlos Fernando Galán por una Bogotá con más oportunidades para las mujeres, fortaleciendo su autonomía y su participación en la vida social y económica de la ciudad.

El fortalecimiento de los emprendimientos femeninos en Los Mártires dinamiza el reconocimiento de saberes, amplía las oportunidades de desarrollo y consolida redes que permiten el intercambio de experiencias entre mujeres de diferentes trayectorias y contextos.

¿Qué es la autonomía económica de las mujeres y por qué es importante en Los Mártires?

La autonomía económica de las mujeres, según lo señalado en la gala de cierre, implica no solo la generación de ingresos sino también la capacidad de tomar decisiones sobre los propios recursos, el tiempo y el futuro. En Los Mártires, esta autonomía representa una herramienta para transformar vidas, permitir el acceso a oportunidades y fortalecer la participación y el liderazgo femenino en la comunidad.

¿Cómo contribuye la Red de Mujeres Emprendedoras de Los Mártires al desarrollo local?

La Red de Mujeres Emprendedoras de Los Mártires facilita el intercambio de experiencias, la creación de redes de apoyo y el acompañamiento en la formación y desarrollo de proyectos productivos, consolidándose como un espacio clave para el empoderamiento económico y social de las mujeres de la localidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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