Por: Portal Bogotá

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En el marco de la defensa de los bienes públicos y la protección de la infraestructura en salud, la administración del alcalde Carlos Fernando Galán consiguió una importante victoria judicial relacionada con el predio destinado para el desarrollo del Hospital de Engativá. De acuerdo con información oficial destacada por la estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, un juez penal con función de control de garantías ordenó la suspensión inmediata de cualquier acto de disposición sobre este inmueble, valorado en más de 70.000 millones de pesos. Esta medida cautelar, de carácter provisional, impide la venta, transferencia o establecimiento de gravámenes sobre el predio, frenando así las actividades jurídicas y las ventas sucesivas que se pretendían realizar, supuestamente impulsadas por los herederos de una persona que, según la administración, intentó tomar posesión del bien público utilizando maniobras irregulares.

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La decisión fue el resultado de un sólido trabajo de articulación institucional bajo la directriz clara del alcalde mayor: defender el patrimonio de Bogotá. En la acción participaron entidades como el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP), la Secretaría Distrital de Salud, el equipo jurídico de la Subred Norte y la Secretaría Jurídica Distrital. Esta última asumió el poder preferente para representar a la Subred Norte en la estrategia legal presentada ante la justicia. Esta actuación coordinada se erige como un ejemplo de cómo el trabajo conjunto entre diferentes sectores de la administración puede dar lugar a decisiones clave para proteger bienes que resultan esenciales para la ciudadanía.

El proceso, sin embargo, no concluye con la decisión judicial reciente. La Secretaría Jurídica Distrital tiene dos objetivos principales en la continuidad de la defensa del terreno: primero, buscar la cancelación definitiva del registro que, según el Distrito, presenta irregularidades y afecta el predio; y segundo, vincular penalmente a quienes hayan intentado tomar posesión ilegal de este bien, fundamental para la infraestructura sanitaria de la ciudad. De este modo, la administración distrital reitera su compromiso de proteger el patrimonio público, evitando que intereses individuales o redes de apropiación ilícita se interpongan en el camino a la consolidación de servicios esenciales para los habitantes de Engativá y de Bogotá en general.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué es importante proteger el predio destinado al Hospital de Engativá en Bogotá?

La protección del predio donde se planea construir el Hospital de Engativá es fundamental porque garantiza que este recurso permanezca bajo control público para beneficio de la ciudadanía. Según la información oficial, esta defensa permite asegurar el desarrollo de infraestructura sanitaria en la localidad y frenar acciones que busquen apropiación ilegal, garantizando así el bienestar y la salud de los habitantes.

¿Qué papel tuvo la Secretaría Jurídica Distrital en la defensa del predio de Engativá?

La Secretaría Jurídica Distrital lideró la representación legal en el proceso y asumió el poder preferente para actuar en nombre de la Subred Norte. De acuerdo con las fuentes oficiales, su actuación fue decisiva para obtener la medida cautelar e impulsar las próximas acciones, como la eventual cancelación del registro considerado irregular y la vinculación penal de los presuntos responsables de intento de apropiación ilegal.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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