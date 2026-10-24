Por: Portal Bogotá

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"Bogotá, mi ciudad, mi casa" es una iniciativa que brinda respaldo a familias con necesidades nutricionales a través de una colaboración entre la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) y la Fundación Éxito. La propuesta contempla la entrega de bonos canjeables por alimentos a 650 familias, así como la participación en espacios de formación, con el objetivo de fortalecer el bienestar de madres, niños y niñas durante los primeros años de vida. De acuerdo con información publicada en el portal oficial de la alcaldía de Bogotá, la estrategia se concentra en madres gestantes, lactantes y familias con niños menores de dos años en situación de riesgo nutricional. Los hogares beneficiados se localizan en seis localidades: Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal y Usme.

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El enfoque integral del convenio va más allá del apoyo alimentario. Se incluyen jornadas educativas que abordan temas como nutrición, lactancia, crianza y protección de derechos de la infancia. Las madres y sus familias reciben guía sobre los nutrientes indispensables para una alimentación saludable, así como sobre la importancia de mantener buenos hábitos durante el embarazo y los primeros años de vida, momentos fundamentales para el desarrollo de los menores.

Durante octubre, las beneficiarias y sus parejas participaron en talleres diseñados para fortalecer tanto sus capacidades personales como laborales. Entre las herramientas que se les ofrece, se destacan la elaboración de hojas de vida y el fomento de habilidades como la comunicación, el trabajo en equipo y la adaptabilidad en diferentes entornos laborales. Según SDIS, estas actividades pretenden ampliar las perspectivas de quienes asisten, dotándolos de herramientas que les sean útiles tanto en la vida diaria como en la búsqueda de oportunidades de empleo.

Un caso emblemático es el de Carol Yineth García Cardozo, habitante del sector El Amparo, en Kennedy. Ella hace parte del programa desde enero de 2026, justo antes del nacimiento de su primer hijo. Carol relata que desconocía las múltiples responsabilidades propias de la maternidad, pero gracias a la iniciativa ha aprendido sobre el cambio de pañales, la lactancia y la importancia de una nutrición adecuada. Para ella, el bono de alimentos y los aprendizajes adquiridos, incluidos los compartidos con su pareja, han representado un avance significativo tanto en su rol de madre como en su proyección laboral. Actualmente, Carol se desempeña como manicurista, un oficio aprendido en el Centro de Desarrollo Comunitario Britalia, gestionado por la SDIS, y ha comenzado a ahorrar con miras a formarse como profesional.

De esta forma, la alianza entre la Secretaría Distrital de Integración Social y la Fundación Éxito integra el apoyo alimentario con procesos de formación, promoviendo no solo la prevención del riesgo nutricional, sino también el fortalecimiento familiar y la generación de nuevas oportunidades de desarrollo personal y laboral en Bogotá.

¿Cómo ayuda el programa ‘Bogotá, mi ciudad, mi casa’ a madres gestantes y familias con riesgo nutricional?

Este programa, de acuerdo con la Secretaría Distrital de Integración Social, ofrece bonos alimentarios a quienes lo requieren y complementa el apoyo con procesos de formación en nutrición, crianza y habilidades para la vida laboral. Así, brinda conocimiento y recursos clave para mejorar su bienestar y el de sus hijos pequeños.

¿Qué beneficios adicionales reciben las familias beneficiarias, aparte del bono alimentario?

Además de los bonos de alimentos, las familias participan en talleres y espacios de aprendizaje sobre temas como nutrición, lactancia, crianza infantil y preparación para el ámbito laboral, con énfasis en el desarrollo de habilidades sociales y personales que pueden aplicar en su vida cotidiana y en el mercado laboral.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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