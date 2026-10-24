Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

El Planetario de Bogotá se ha consolidado como uno de los referentes culturales y de entretenimiento más importantes de la capital. Durante octubre de 2026, la entidad invita a la ciudadanía a disfrutar de una variada agenda de eventos que abordan el bienestar, el teatro de objetos y la música electrónica experimental. Todas las actividades requieren boletería paga y cuentan con programación en fechas específicas, lo que hace fundamental consultar los canales oficiales para detalles puntuales sobre la adquisición de entradas y horarios. De acuerdo con la información publicada por el portal oficial del evento, el recorrido de actividades inicia el domingo 25 de octubre de 2026 a las 10:00 a. m., bajo la Franja de Bienestar, con una sesión que busca conectar a los asistentes con el descanso y la contemplación.

Sigue a PULZO en Discover

En esa oportunidad, los artistas y compositores María Linares y Orlando Villarraga, a través de su proyecto MYO, transformarán la característica cúpula del Domo del planetario en un espacio multidimensional de exploración sonora enfocada en la escucha atenta, la presencia y la reconexión consigo mismo. Con el uso de flautas ancestrales y otros instrumentos acústicos, así como atmósferas proyectadas en 360°, esta propuesta ofrece un viaje sensorial fuera de lo común, incentivando los sentidos y alejando a los asistentes de la cotidianidad acelerada. La boletería se encuentra disponible a través del portal oficial, donde la jornada se encuentra enmarcada en la Franja de Bienestar.

La agenda continúa con la obra ‘Los espíritus lúdicos’, presentada por la histórica compañía La Libélula Dorada, reconocida por su aporte al teatro de objetos, en el marco del XXIV Festival Internacional de Títeres Manuelucho. Este montaje fue pensado especialmente para el Domo y está enfocado en el público infantil y familiar. Los mundos imaginarios creados por personajes etéreos, así como los efectos de luz y movimiento tridimensional, buscan despertar el origen del juego y la creatividad en los más pequeños, en horarios y localidades distintas para niños de 4 a 8 años y para mayores de 9 años. Las dos funciones se llevarán a cabo el sábado 31 de octubre de 2026.

El cierre de esta programación está reservado para la experimentación musical: la noche del viernes 30 de octubre de 2026, desde las 8:00 p. m., será el escenario del lanzamiento de ‘Cumbión Planetario’, el tercer disco del dúo bogotano Rizomagic, que mezcla géneros como cumbia, psicodelia, afrobeat e IDM. La velada también contará con el espectáculo de Article 15, dúo congoleño-francés, destacado por su fusión de sonidos electrónicos, vocalización en lingala y francés, y una propuesta escénica ligada al Festival NO Convencional de Idartes.

Quienes deseen más información sobre la boletería y la agenda, pueden consultar directamente las páginas del Planetario de Bogotá y visitbogota.co, donde se concentran las propuestas culturales y turísticas de la ciudad.

¿Cuáles son las actividades recomendadas para familias con niños en el Planetario de Bogotá durante octubre de 2026?

La principal recomendación para familias durante octubre de 2026 es la obra ‘Los espíritus lúdicos’, presentada por la compañía La Libélula Dorada en el marco del XXIV Festival Internacional de Títeres Manuelucho. El espectáculo, diseñado para integrar tanto a niños pequeños como a mayores de 9 años, utiliza elementos de teatro de objetos, luces y movimiento tridimensional, y ofrece funciones en horarios y localidades diferenciadas, adaptándose así a diferentes edades y tipos de público.

¿Cómo comprar boletería para las actividades del Planetario de Bogotá en octubre de 2026?

Para adquirir boletería para cualquiera de las actividades programadas en el Planetario de Bogotá durante octubre de 2026, se recomienda ingresar al portal oficial del evento, donde encontrará información detallada de la programación y enlaces directos para la compra en línea. Además, cada evento tiene su propio acceso para compra, por lo que es importante verificar el evento de interés y seleccionar la función deseada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de vivir bien hoy aquí.