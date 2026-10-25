Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

El Segundo Encuentro Intergeneracional, acompañado por la Alcaldía Local de Los Mártires, se consolidó como un espacio representativo donde participaron niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas adultas y personas mayores, todas ellas vinculadas a procesos de participación ciudadana. Según datos oficiales compartidos por la Alcaldía, el propósito fue promover el diálogo y el reconocimiento de la diversidad generacional, recordando a la comunidad que los procesos colectivos se enriquecen cuando todas las voces son escuchadas y respetadas.

Sigue a PULZO en Discover

El evento trascendió la simple reunión de diferentes grupos etarios en un mismo lugar, invitando a que cada participante escuchara y comprendiera las perspectivas ajenas. Así, el intercambio entre generaciones facilitó momentos de reflexión sobre el valor de compartir saberes y experiencias, promoviendo relaciones comunitarias más sólidas. De acuerdo con la Alcaldía Local de Los Mártires, estas jornadas son fundamentales porque permiten visualizar que la construcción del entorno es una responsabilidad colectiva, en la que personas con experiencias de vida diversas pueden aportar ideas y propuestas valiosas. De este modo, se apuesta por fortalecer una localidad que procura ser más incluyente y respetuosa de las diferencias.

En esta línea, una de las ideas principales de la jornada fue resaltar que niñas, niños y adolescentes también son protagonistas importantes en la construcción de comunidad. Para la Alcaldía Local de Los Mártires, dar valor a sus opiniones y propuestas es fundamental, ya que garantiza espacios donde la expresión de sus ideas sea posible y significativa. Fomentar ese respeto multigeneracional impulsa relaciones basadas en la empatía y permite reconocer el aporte de cada etapa de la vida a las conversaciones y decisiones colectivas.

La gestión liderada por el alcalde local, John Jader Suárez Delgado, y bajo la administración de Carlos Fernando Galán en Bogotá, se orienta hacia la consolidación de escenarios en los que la diversidad poblacional es vista como una riqueza. Con iniciativas como este encuentro, la administración local busca afianzar la participación ciudadana, la inclusión y la oportunidad para que todos los sectores poblacionales influyan activamente en los asuntos de su entorno. Estos espacios, entonces, dejan como mensaje la importancia de mantener abiertas las puertas del diálogo, de reconocer los saberes de todas las generaciones y de construir una convivencia sustentada en el respeto y la solidaridad.

¿Por qué es importante el diálogo intergeneracional en la participación ciudadana?

El diálogo entre personas de diferentes edades fomenta la integración y el entendimiento en la comunidad, permitiendo que se recojan y valoren propuestas diversas. De acuerdo con la Alcaldía Local de Los Mártires, este tipo de espacios fortalecen los vínculos sociales y posibilitan una construcción colectiva del territorio más respetuosa e incluyente.

¿Cómo participaron niñas, niños y adolescentes en el Segundo Encuentro Intergeneracional de Los Mártires?

Niñas, niños y adolescentes fueron reconocidos como protagonistas del presente, con la oportunidad de expresar sus ideas, inquietudes y propuestas dentro del encuentro. Según la Alcaldía Local de Los Mártires, este reconocimiento es clave para avanzar hacia una comunidad en la que todas las voces sean valoradas y las relaciones intergeneracionales se fortalezcan.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z