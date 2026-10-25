Por: Portal Bogotá

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La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) junto con la Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e Innovación, renovaron su alianza con el objetivo de incentivar el compromiso social y ambiental entre los ciudadanos. De acuerdo con información oficial de la EAAB, este acuerdo ofrece un beneficio especial: quienes opten por la factura virtual del agua podrán acceder a la promoción 2x1 en el recorrido exploratorio de Maloka, un espacio clave para la difusión de ciencia e innovación en la capital.

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La iniciativa es un llamado para que más personas adopten prácticas sostenibles, reduciendo el consumo de papel y así aportando directamente a la conservación de recursos naturales. Según explicó Natasha Avendaño, gerente general de la EAAB, cada vez que un usuario se inscribe en la factura digital, contribuye con el cuidado de los ríos, los árboles y el futuro de la ciudad. Avendaño enfatiza que este cambio, aunque sencillo, puede generar un gran impacto ambiental y convertir a los habitantes en protagonistas de una Bogotá más sostenible.

El contexto del problema no es menor. Cada año, la EAAB imprime cerca de 13 millones 800 mil hojas solo en facturación física, lo que se traduce en el uso de aproximadamente 70 toneladas de papel. Esta cifra revela la importante huella ecológica que la facturación tradicional genera en la ciudad. Por eso, la opción digital aparece como una herramienta de modernización que no solo facilita la vida del usuario, sino que disminuye el daño ambiental y protege los bosques urbanos. El compromiso con la sostenibilidad, el uso responsable del agua y la educación ambiental son pilares centrales en esta alianza, según la información divulgada.

Para acceder al beneficio, el usuario debe ingresar en la página oficial de la EAAB, seleccionar la opción de Oficina Virtual, diligenciar un formulario con sus datos y el número de cuenta contrato del predio, y aceptar los términos y condiciones. Tras registrarse, recibirá un correo de confirmación, el cual podrá presentar en Maloka para disfrutar del descuento. Las condiciones particulares pueden consultarse directamente en los canales oficiales de la EAAB.

Ambas instituciones refuerzan su compromiso de seguir educando y promoviendo el orgullo de proteger juntos el agua y la vida en la capital.

¿Cómo funciona el beneficio 2x1 para quienes se inscriban a la factura virtual del agua en Bogotá?

Los usuarios que se registren en la factura virtual de la EAAB recibirán un correo de confirmación que les servirá para obtener la promoción 2x1 en el recorrido exploratorio de Maloka. Es necesario completar el proceso en la página oficial de la EAAB y presentar el correo en la taquilla para acceder al beneficio, de acuerdo con los términos publicados por la misma empresa.

¿Cuál es el impacto ambiental de la facturación virtual del agua en Bogotá?

De acuerdo con la EAAB, migrar a la factura virtual elimina la impresión de millones de hojas cada año, lo que representa dejar de consumir cerca de 70 toneladas de papel anualmente. Esto contribuye a disminuir la huella ecológica, protege bosques y ríos, y fomenta una cultura de sostenibilidad ambiental en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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