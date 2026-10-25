Por: Portal Bogotá

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La intervención en la glorieta de la calle 63 con carrera 50 en Bogotá representa un claro avance en seguridad vial, reflejado en datos concretos recopilados por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). Con la implementación de semáforos y cruces habilitados para peatones y ciclistas, se han obtenido resultados contundentes: los conflictos vehiculares se redujeron un 85 % y la cantidad de peatones que transitan por este punto se duplicó, pasando de 590 a más de 1.200 usuarios diarios, según cifras suministradas por la SDM.

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El ajuste en la infraestructura ha tenido efectos positivos tanto en la seguridad como en la percepción de quienes se mueven por la zona. La disminución de los conflictos vehiculares implica menos situaciones riesgosas en las que los vehículos están al borde de colisionar, lo que impacta directamente la prevención de accidentes y lesiones. De acuerdo con la SDM, en el primer mes tras la intervención se incrementaron además los desplazamientos en bicicleta en aproximadamente 5 %, y se observó que más ciclistas optan por la ciclorruta en la carrera 50 y por los cruces habilitados, lo que demuestra cambios en los hábitos de movilidad.

El uso del pulsador peatonal es otro indicador relevante: hasta el 13 de octubre, se registraron más de 28.000 activaciones, cifra que equivale a un promedio de 1.199 solicitudes de cruce al día. Es significativo que este número se duplica los fines de semana, cuando el Parque de los Novios y el Complejo Acuático reciben a una gran cantidad de ciudadanos. La medición de percepción de seguridad realizada por la SDM también reveló un salto notable, pues la proporción de personas que se sienten seguras o muy seguras al cruzar ascendió de 48,7 % a 87,3 %. En esta encuesta participaron 513 personas, la mayoría peatones (53,2 %) y ciclistas (39,2 %), consolidando la importancia de la intervención para la movilidad peatonal y de bicicletas.

En cuanto a la movilidad vehicular, los TransMiZonales mantienen una velocidad promedio de 28,5 km/h en la calle 63, permitiendo que el nuevo esquema no entorpezca el transporte público. Además, los tiempos de paso del tráfico mixto en la mañana pueden verse acortados hasta en dos minutos. La propia SDM mantiene un monitoreo constante de la glorieta, revisando especialmente los tiempos semafóricos de la carrera 50 por la tarde para ajustar y optimizar la operación en función de las necesidades reales.

Esta transformación beneficia no solo la movilidad diaria sino también la seguridad de residentes y visitantes de barrios como Nicolás de Federmán, Quirinal, El Rosario y Paulo VI, además de los más de 20.000 usuarios que asisten a los equipamientos cercanos los fines de semana.

¿Qué resultados obtuvo la intervención de la glorieta de la calle 63 con carrera 50 para la movilidad en Bogotá?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, la intervención logró reducir en un 85 % los conflictos vehiculares, duplicar el número de peatones diarios y mejorar la percepción de seguridad al cruzar, además de mantener la eficiencia del transporte público y facilitar los recorridos de ciclistas y peatones.

¿Cómo funciona el pulsador peatonal y qué impacto tiene en la movilidad segura?

El pulsador peatonal, que acumuló más de 28.000 activaciones hasta el 13 de octubre, permite a los ciudadanos solicitar el cruce seguro ajustando los ciclos semafóricos. Su uso incrementó la seguridad vial y la organización de los cruces, respondiendo al aumento de demanda, especialmente durante los fines de semana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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