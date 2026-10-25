Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

El teatro independiente en Bogotá sigue sumando propuestas para quienes disfrutan de experiencias escénicas profundas. En este contexto, el colectivo La Diva Teatral invita a la ciudadanía a asistir al ciclo "La Diva en el diván", un circuito compuesto por tres obras de teatro que se presentarán entre octubre y noviembre de 2026. De acuerdo con la información de la Alcaldía de Bogotá, el evento se llevará a cabo en dos reconocidos escenarios: el auditorio Sonia Fajardo Forero de la universidad Konrad Lorenz y el teatro La Quinta Porra. La invitación es amplia y está dirigida a quienes quieran participar tanto de las funciones como de los espacios académicos y encuentros comunitarios que acompañan la programación, todos con entrada mediante boletería.

Sigue a PULZO en Discover

Las tres obras de “La Diva en el diván” abordan universos distintos: el thriller psicológico, el drama familiar y la fantasía. Sin embargo, todas comparten una preocupación: el peso de las experiencias y relatos heredados en la construcción de la identidad personal. Durante el ciclo, las preguntas centrales giran en torno a la herencia emocional y los silencios familiares, explorando, por ejemplo, de qué manera el amor puede implicar protección, mentira, obediencia o incluso sacrificio. Según la organización, el “diván” de este circuito es un espacio simbólico donde se invita a reflexionar sobre lo que heredamos, callamos y las formas en que amamos, propiciando un diálogo colectivo sobre la identidad y el sentido.

El itinerario teatral comienza con ‘El Cuento de la Señora Charrán’, una pieza que narra la vida de cinco hermanos que crecieron sin sus padres después de un trágico accidente. Luego, ‘Hasta que deje de llover’ sigue la desaparición de Rocío, una niña que llega a un mundo suspendido en el tiempo lleno de niños perdidos, acompañada solo por un adulto llamado Nissan. Finalmente, ‘La caída de la Máscara’ parte del asesinato de Salvador Andolini y expone, mediante las voces de tres mujeres, una red de recuerdos ambiguos y verdades a medias.

La programación específica, según el portal oficial de Bogotá, es la siguiente: ‘El Cuento de la Señora Charrán’ se presentará el 29 y 30 de octubre de 2026 en la universidad Konrad Lorenz. ‘Hasta que deje de llover’ también tendrá lugar allí el 12 y 13 de noviembre. El ciclo cierra el 23 de noviembre con ‘La caída de la Máscara’ en el teatro La Quinta Porra. El evento, aunque relevante, no está incluido en la Agenda Distrital de actividades culturales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las fechas y lugares de presentación de las obras de ‘La Diva en el diván’ en Bogotá?

‘El Cuento de la Señora Charrán’ se presentará en la universidad Konrad Lorenz los días 29 y 30 de octubre de 2026. ‘Hasta que deje de llover’ tendrá funciones en el mismo auditorio los días 12 y 13 de noviembre de 2026. Finalmente, ‘La caída de la Máscara’ será presentada el 23 de noviembre de 2026 en el teatro La Quinta Porra, de acuerdo con la información publicada en el portal de la Alcaldía de Bogotá.

¿Qué temas exploran las obras incluidas en el circuito ‘La Diva en el diván’?

Las obras exploran principalmente la construcción de la identidad a partir de las experiencias heredadas, los silencios familiares y las diferentes formas de amar y proteger. Cada montaje aborda desde perspectivas diferentes—thriller psicológico, drama familiar y fantasía—cómo el pasado y los relatos no dichos influyen en el presente y en quiénes somos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z