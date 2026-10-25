Por: Portal Bogotá

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La iniciativa “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa” amplía su alcance más allá de la promoción turística tradicional para enfocarse en la valorización de las plazas de mercado como espacios fundamentales de la identidad capitalina. De acuerdo con información de la Alcaldía de Bogotá, estas plazas se han convertido en escenarios donde los residentes y los viajeros pueden no solo adquirir productos frescos, sino también sumergirse en la riqueza culinaria y en las tradiciones que conservan distintos sectores de la ciudad.

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En este contexto, el Instituto Distrital de Turismo (IDT) presentó la Ruta Turística de las Plazas Distritales de Mercado, una propuesta que invita a recorrer siete plazas emblemáticas. Cada una de estas paradas ofrece experiencias únicas, enfocadas en productos e historias particulares. Por ejemplo, la plaza de La Perseverancia destaca por su comida tradicional, mientras que la de La Concordia permite descubrir el cacao. Otras plazas se especializan en amasijos (preparaciones de panadería y repostería tradicionales), artesanías, fritanga (plato típico colombiano a base de fritos), frutas y hierbas aromáticas. Esta ruta no solo resalta sabores, sino también oficios y saberes que los vivanderos, quienes son comerciantes dedicados a la venta de víveres, han transmitido entre generaciones.

La presentación de la ruta ocurrió durante el I Encuentro Internacional de Plazas de Mercado, un evento que incluyó el panel “Turismo gastronómico: patrimonio y cultura en las plazas”, realizado el jueves 22 de octubre. En dicho espacio, se discutió la importancia de que el turismo visibilice las tradiciones de estos lugares y cómo puede fortalecer tanto la economía local como la oferta cultural de Bogotá, todo esto procurando no vulnerar la esencia ni las dinámicas propias de las comunidades involucradas.

El potencial de esta propuesta se evidencia con cifras del Observatorio de Turismo de Bogotá, que reportan que la ciudad recibió 14,6 millones de turistas en 2025, de los cuales casi dos millones fueron internacionales. Además, más de la mitad de estos viajeros manifestó su interés en la gastronomía (59,3 %) y en la cultura (50,6 %), lo que refleja la relevancia de conectar a los visitantes con la autenticidad del día a día bogotano y con las personas que mantienen vivas estas tradiciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué ofrece la Ruta Turística de las Plazas Distritales de Mercado en Bogotá?

La Ruta Turística de las Plazas Distritales de Mercado, lanzada por el Instituto Distrital de Turismo, brinda la oportunidad de recorrer siete plazas emblemáticas de Bogotá. En cada una, los visitantes pueden disfrutar de experiencias gastronómicas y culturales, conocer productos típicos como comida tradicional, cacao, amasijos, artesanías, fritanga, frutas y hierbas aromáticas, y acercarse a los saberes transmitidos por los vivanderos de la ciudad.

¿Por qué las plazas de mercado son importantes para el turismo cultural en Bogotá?

Según la información del Observatorio de Turismo de Bogotá, el creciente interés de los turistas en la gastronomía y la cultura hace de las plazas de mercado un eje estratégico. Estos espacios son vitales porque mantienen vivas tradiciones de distintas regiones, funcionan como puntos de encuentro y promueven el aprendizaje sobre la identidad y memoria de la capital, conectando a los visitantes con la vida cotidiana y las personas que preservan estos saberes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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