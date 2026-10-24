Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

En un momento en que el país vivía intensas discusiones políticas y una actividad intelectual vibrante, Carlos-Enrique Ruiz tomó la decisión de fundar la revista ALEPH. No lo hizo solamente para publicar contenidos, sino con el propósito de crear un espacio para la imaginación, la crítica, la ciencia, la poesía y el intercambio entre disciplinas diversas. Seis décadas después, aquel impulso sigue vivo: ALEPH ha permanecido, sin interrupciones, aun atravesando crisis económicas, transformaciones tecnológicas, cambios generacionales y la lenta extinción de muchas revistas culturales impresas.

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Según estudios realizados por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes a través de su Grupo Editorial y el sello MiCASa, encargados de recopilar y analizar la producción editorial en Colombia, la revista ALEPH es reconocida como una de las publicaciones culturales más constantes y longevas del país. Si bien el Ministerio no emite valoraciones individuales, ALEPH aparece como caso destacado de persistencia en registros oficiales y estudios académicos.

Carlos-Enrique Ruiz no solo dirige, sino que cultiva la revista como curador y arquitecto de conexiones entre saberes. La publicación trimestral se ha consolidado como un ámbito donde se encuentran literatura, filosofía, ciencia, historia, crítica de arte y humanidades. Su perfil multidisciplinario —ingeniero, escritor, académico y gestor cultural— ha influido en la selección y edición de cada número, procurando tanto dar cabida a voces emergentes como a autores reconocidos.

El nombre de la revista responde a un doble sentido. Por una parte, en la tradición hebrea, Aleph es la primera letra del alfabeto, punto de partida de toda palabra. Por otra, el Aleph de Borges simboliza un lugar donde el universo entero se reúne en un solo punto. ALEPH convierte esa metáfora en un proyecto editorial: reunir saberes diversos, propiciar encuentros entre disciplinas y fortalecer la cultura como base de la memoria y la identidad colectiva.

Frente a la crisis de las revistas culturales en el siglo XXI, marcada por la desaparición de muchas publicaciones o su paso a formatos puntuales y digitales, ALEPH ha demostrado resiliencia. Siguiendo en formato impreso, y también en digital, mantiene su propuesta editorial sin ceder ante la rapidez de las redes sociales ni la superficialidad de la interacción digital. Desde su fundación en octubre de 1966, la revista ha insistido en que la cultura es mucho más que un adorno: es el fundamento de la memoria, la crítica y el saber.

Sus ediciones monográficas, centradas en temas, autores o problemáticas, reúnen perspectivas desde distintas disciplinas, permitiendo diálogos entre físicos, poetas, historiadores y filósofos. ALEPH adapta el símbolo literario borgiano, transformándolo en una tarea constante: pensar desde la complejidad y la diversidad, abrir nuevos espacios para la reflexión y asegurar que la palabra siga siendo posible lugar de encuentro y futuro compartido. Celebrar sesenta años de ALEPH es celebrar que la cultura permanece y se proyecta gracias a la dedicación de quienes la cultivan.

¿Por qué la Revista ALEPH es considerada una de las publicaciones culturales más persistentes de Colombia?

De acuerdo con los estudios del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes a través de su Grupo Editorial y el sello MiCASa, la revista ALEPH destaca por su continuidad e influencia en el ámbito editorial cultural colombiano. A lo largo de seis décadas ha mantenido la regularidad de su publicación y ha defendido la reflexión crítica y la interdisciplinariedad, resistiendo los cambios económicos y tecnológicos que han afectado a otras publicaciones semejantes.

¿Qué significa la palabra Aleph y cómo se relaciona con el propósito de la revista?

Aleph es la primera letra del alfabeto hebreo y, en la obra de Borges, representa un punto donde todo el universo puede ser visto simultáneamente. La revista adopta este nombre para reflejar su propósito de ser un lugar de convergencia de saberes, propiciando el diálogo entre disciplinas y el cultivo de la memoria y el pensamiento colectivo desde la diversidad intelectual.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es 'Leer es bacano'?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

'Leer es bacano' es un espacio que busca acercar los libros y la literatura a todo tipo de público, mostrando que leer no es un acto solemne ni exclusivo, sino una experiencia que puede ser emocionante, cotidiana y transformadora. Aquí los libros se convierten en un puente para conversar, descubrir nuevas ideas y entender el mundo desde múltiples miradas. El objetivo de 'Leer es bacano' es derribar la idea de que la lectura es aburrida o reservada para unos pocos. A través de entrevistas y conversaciones con escritores, el espacio invita a descubrir que leer puede ser tan atractivo como ver una serie o escuchar música, porque detrás de cada página hay historias que nos ayudan a crecer, reflexionar y conectar con los demás.