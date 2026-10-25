Por: Portal Bogotá

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El Día de los Niños es una fecha especial en Bogotá, donde el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) organiza una amplia programación artística y cultural para toda la familia. De acuerdo con la información publicada por www.bogota.gov.co, entre el 24 y el 31 de octubre los niños y niñas pueden disfrutar de múltiples actividades gratuitas que involucran el teatro, la música, el cine y la creación colectiva en diferentes escenarios emblemáticos de la ciudad.

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La agenda inicia el 24 de octubre en el Teatro El Parque, que recibe a la compañía española Los Titiriteros de Binéfar con su obra ‘Burlesca’ en la vigésima cuarta edición del Festival Internacional de Títeres Manuelucho. Esta propuesta combina títeres, música en vivo, poesía, objetos y juegos escénicos, invitando al público a experimentar el arte desde una perspectiva lúdica y sensorial.

El 25 de octubre, el mismo escenario presentará ‘Gaspar, el señor de las nubes’, celebrando el aniversario número 50 de la compañía Libélula Dorada. Esta obra narra la historia de un oso de anteojos apartado de su hogar y llama a la reflexión sobre el cuidado de la fauna silvestre y el entorno natural, dirigida especialmente al público familiar.

El 30 de octubre en El Castillo de las Artes, ubicado en el barrio Santa Fe, se realizará el encuentro barrial ‘Desde las Artes: La Toma Dulce’, que ofrece presentaciones artísticas, una olla comunitaria y actividades para los más pequeños. Paralelamente, durante el 30 y 31 de octubre, los Centros de Formación Crea realizarán ‘El Día del Dulce’, integrando la creatividad y el arte con el ambiente festivo del Halloween.

El cierre de la celebración el 31 de octubre estará a cargo de varios escenarios. En el Teatro al aire libre La Media Torta se presentará ‘Chiquitortazo’, un homenaje sinfónico a la diversidad musical de Colombia con la Orquesta Filarmónica Prejuvenil. Esa misma fecha, el Teatro El Ensueño programará ‘JACANA JACANA’, un concierto para recorrer la biodiversidad colombiana a través de sonidos y ritmos como cumbia, bullerengue, reggae y pop, en el cual las niñas y niños pueden asistir disfrazados.

En paralelo, el Teatro El Parque ofrecerá el concierto del Coro Filarmónico Juvenil de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, dirigido a la primera infancia, y el Centro Felicidad – CEFE Chapinero será la sede de una función especial familiar con la película ‘Ponyo’ de Hayao Miyazaki. Según Idartes, la programación completa puede ser consultada en su portal web.

¿Qué actividades ofrece Idartes para el Día de los Niños en Bogotá?

Idartes presenta una programación variada que incluye teatro de títeres, conciertos sinfónicos y espacios para la creación artística en escenarios como Teatro El Parque, El Castillo de las Artes, La Media Torta, CEFE Chapinero y los Centros de Formación Crea, integrando la celebración del Día de los Niños con propuestas gratuitas para todas las edades.

¿Cómo participa la Orquesta Filarmónica de Bogotá en la celebración del Día de los Niños?

La Orquesta Filarmónica de Bogotá participa a través del Coro Filarmónico Juvenil con conciertos diseñados para niños y familias, además de presentaciones de la Orquesta Filarmónica Prejuvenil, los cuales buscan homenajear la diversidad cultural y musical del país y fomentar el gusto por la música desde la infancia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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