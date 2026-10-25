Por: El Espectador

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Donovan Balanta Paz, líder comunitario afrodescendiente de 34 años, murió tras un procedimiento policial en el barrio Caracolí, en la frontera entre Bogotá y Soacha. El caso, ampliamente documentado por videos y explicado por la Fiscalía y medios como Noticias Caracol y El Espectador, ha suscitado un extenso debate sobre el actuar policial y las condiciones de custodia en Colombia.

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De acuerdo con la Fiscalía, la situación se originó el 20 de septiembre, alrededor de las 2:03 de la tarde, cuando José Luis Guerrero, amigo de Donovan, estaba reunido con su entorno familiar. Momentos después, una discusión entre dos mujeres atrajo la atención de policías motorizados. Testimonios recopilados por la Fiscalía señalaron que uno de estos uniformados pronunció expresiones racistas y profería amenazas, lo que tensó el ambiente en el lugar.

Las imágenes de cámaras de seguridad muestran que, tras solicitar apoyo, llegaron más uniformados al sector. Aunque informaron asistir por una “riña campal”, el fiscal del caso afirmó que los videos no muestran una confrontación de tal magnitud. Según la investigación, los policías movieron una motocicleta y, al intervenir Guerrero para pedir explicaciones, este fue rodeado, sometido con descargas eléctricas y detenido.

La tensión creció con la llegada del comandante de la Estación de Cazucá y del Grupo de Operaciones Especiales (GOES). Donovan Balanta apareció en medio de esta situación: la Fiscalía afirma que lanzó dos objetos a los policías antes de intentar huir, lo que desencadenó su persecución, captura y sometimiento. Una vez detenido, recibió golpes, patadas y repetidas descargas de una pistola Taser, antes de ser trasladado a la estación de policía.

Dentro de la Estación de Cazucá, las cámaras mostraron a Balanta esposado, tendido en el suelo y con evidente deterioro en su condición física. La Fiscalía señala que durante su estancia en la estación recibió más descargas eléctricas, pese a que pedía ayuda y manifestaba dolor en el pecho y dificultad para respirar. Las imágenes también muestran los intentos fallidos por levantarlo y la demora en brindarle atención médica: fue trasladado a un hospital 19 minutos después de su ingreso, cuando ya estaba inconsciente.

El informe de Medicina Legal estableció la causa de muerte como arritmia cardíaca asociada al uso de un ‘dispositivo de conducción eléctrica’. Las lesiones descritas en la necropsia son compatibles con golpes y descargas eléctricas. Sin embargo, el estudio histopatológico aclaró que no era posible establecer una relación causal directa solo con esos hallazgos.

Actualmente, cuatro policías enfrentan cargos de homicidio agravado y tortura agravada. Dos de ellos, además, por falsedad ideológica en documento público. La audiencia para definir su detención quedó programada para el lunes 26 de octubre. El proceso sigue en curso, pendiente todavía la captura de otro implicado, según El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué pruebas existen sobre la muerte de Donovan Balanta en la Estación de Policía de Cazucá?

Las principales pruebas que rodean la muerte de Donovan Balanta incluyen registros de cámaras de seguridad que documentan su restricción física, las descargas eléctricas y la actuación policial tanto durante como después de la detención. Según la Fiscalía y reportes de Noticias Caracol y El Espectador, la necropsia de Medicina Legal documentó lesiones compatibles con descargas eléctricas y golpes, y determinó como causa de muerte una arritmia cardíaca relacionada con el uso de un dispositivo eléctrico. Además, el testimonio de José Luis Guerrero y los registros audiovisuales forman parte clave de la investigación judicial en curso.

¿Cuál es el significado de arritmia cardíaca asociada a dispositivo de conducción eléctrica?

En el contexto del caso de Donovan Balanta, una arritmia cardíaca asociada a dispositivo de conducción eléctrica significa que la causa de muerte, según Medicina Legal, fue una alteración del ritmo normal del corazón provocada por el uso de una pistola eléctrica (Taser). Sin embargo, el estudio histopatológico aclaró que estos hallazgos, por sí solos, no permiten asegurar una relación directa entre las descargas y el fallecimiento, por lo que deben analizarse junto a otras evidencias del caso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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