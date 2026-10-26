El accidente del bus de ‘Kbeto’ Zuleta dejó varios muertos, pero además tiene en una delicada situación al cantante vallenato luego del evento que se vivió en una de las carreteras en Cesar.

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El siniestro vial se presentó en el puente sobre el río Ariguaní, en la ruta entre El Difícil (Magdalena) y Bosconia (Cesar), por lo que el hijo de ‘Poncho’ Zuleta fue llevado en primera instancia a observación médica en ese último municipio.

El corista Giovanni Lobo, que estaba detrás del conductor, y el guitarrista Harold Santana, en el cuarto asiento, fallecieron por el choque, mientras que el resto de ocupantes fueron trasladados al Hospital de Bosconia y a la Clínica Sinais Vitais para su atención.

Lo cierto es que la situación para ‘Kbeto’ Zuleta luego de que se confirmó que perdió una pierna puede empeorar debido a un nuevo riesgo que desembocaría en que se requiera la amputación de su otra extremidad.

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Debido a eso, Pulzo conoció que se busca un avión ambulancia para trasladarlo de urgencia a Bogotá con la intención de que su caso sea atendido en un centro clínico de “mayor complejidad” para obtener tratamiento más especializado.

Cabe remarcar que, en este tipo de casos, la pronta reacción es determinante para evitar que empeoren las condiciones de los pacientes cuando han sufrido lesiones tan graves como las provocadas por el siniestro.

El vocalista cesarense creció inmerso en una de las estirpes más representativas del folclor colombiano al ser hijo del legendario cantante Tomás Alfonso Poncho Zuleta Díaz.

Asimismo, el cantante representa la continuidad generacional de una casta que incluye al célebre compositor Emiliano Zuleta Baquero y a su tío, el virtuoso acordeonero Emiliano Zuleta Díaz.

Lo cierto es que se conoció que un descuido habría provocado el accidente del bus de ‘Kbeto’ Zuleta, en una situación trágica para los ocupantes del mencionado vehículo que iba camino a Valledupar.

Hasta el momento se espera la confirmación de las medidas correspondientes para ofrecerle la mejor atención a los heridos por este episodio que tiene en vilo a los seguidores del vallenato en Colombia.

El caso ha causado especial interés a nivel nacional por lo doloroso de lo sucedido en la carretera del Cesar.

¿Quién es ‘Kbeto’ Zuleta?

Carlos Alberto Zuleta García, conocido artísticamente como ‘Kbeto’ Zuleta, tiene 46 años y nació en Valledupar (Cesar), el 26 de agosto de 1980. Es cantante vallenato, odontólogo y continuador de la legendaria dinastía de Emiliano Zuleta y Tomás Alfonso Poncho Zuleta.

Hijo del insigne juglar Tomás Alfonso Poncho Zuleta Díaz y Luzmila García, el vocalista creció rodeado de guitarras, acordeones y composiciones históricas durante su juventud vallenata.

‘Kbeto’ representa una de las figuras contemporáneas más destacadas de la música tradicional del Caribe colombiano.

Asimismo, su árbol genealógico comprende al célebre patriarca Emiliano Zuleta Baquero y a su tío Emiliano Zuleta Díaz, célebre compositor de melodías clásicas del género vernáculo.

Pese a graduarse como profesional en odontología, la vocación folclórica prevaleció rápidamente en sus aspiraciones personales, impulsándolo hacia las tarimas de festivales y parrandas locales.

Su trayectoria inició formalmente en dos mil tres cuando estructuró la agrupación Los Hermanos Zuleta Junior, grabando canciones con arreglos frescos junto a sus parientes directos.

Durante más de dos décadas de actividad ininterrumpida, el cantante recorrió escenarios nacionales e internacionales, produciendo álbumes que equilibran la cadencia ancestral con arreglos rítmicos contemporáneos.

Su estilo vocal conserva la entonación costumbrista de su padre, ganando admiración del público por defender la vigencia de los cuatro aires tradicionales del folclor vallenato.

Kbeto Zuleta asume con orgullo la responsabilidad histórica de custodiar un invaluable legado cultural, inspirando a nuevas generaciones de oyentes a valorar la poesía auténtica provinciana.

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