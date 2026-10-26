El accidente de tránsito que sufrió el autobús en el que se movilizaban integrantes de la agrupación de Kbeto Zuleta, hijo del reconocido cantante vallenato Poncho Zuleta, dejó un saldo preliminar de dos personas fallecidas y cerca de 20 heridos, de acuerdo con el balance entregado por las autoridades locales.

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En medio de la emergencia, Esteban Alberto Bolaño, mánager del artista, se pronunció a través de sus redes sociales y reveló por qué no viajaba en el vehículo cuando ocurrió el siniestro. Además, lamentó la muerte de dos músicos que hacían parte del equipo y pidió oraciones por quienes resultaron lesionados.

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El accidente ocurrió en la vía que comunica a El Difícil, Magdalena, con Bosconia, Cesar, cuando el autobús terminó en el río Ariguaní tras salirse de la carretera a la altura de un puente.

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En su pronunciamiento, Bolaño explicó que se había bajado del autobús cerca de una hora antes del accidente, en El Carmen de Bolívar. Desde allí continuó su recorrido en una camioneta con destino a Barranquilla, por lo que no siguió con el resto de la agrupación hacia Valledupar. Según relató, otras tres personas del equipo también se separaron del grupo y viajaron con él. Esa decisión, que inicialmente obedecía a sus planes de desplazamiento, terminó evitando que estuvieran a bordo del vehículo cuando ocurrió la tragedia.

“Voy al lugar de lo sucedido. Es una tragedia esto que nos pasó, a mi muchacho. Lamentando el fallecimiento de esos integrantes, eran mi familia”, expresó el representante en redes sociales.

Luego explicó las razones por las que no estaba en el autobús: “Yo estoy bien, para los que no saben yo no iba en el bus porque yo me bajé en El Carmen de Bolívar, ahí yo me fui en mi camioneta para poder regresarme a Barranquilla y no llegar hasta Valledupar, por eso yo me salvé junto con tres integrantes más que se fueron conmigo”.

El mánager también envió un mensaje de solidaridad a las personas que resultaron heridas y a sus familiares, en medio de la incertidumbre por la evolución médica de los sobrevivientes.

“Le pido a Dios que tenga misericordia de los heridos”, agregó.

¿Cuál es el estado de salud de Kbeto Zuleta?

Una de las principales preocupaciones tras conocerse el accidente fue el estado de salud de Kbeto Zuleta, pues hasta ese momento no había claridad sobre su ubicación ni sobre las lesiones que pudo haber sufrido.

En su declaración, Bolaño entregó información preliminar sobre el cantante y aseguró que, según lo que le habían comunicado, estaba consciente, aunque había resultado herido.

“Kbeto está consciente, me dicen que está consciente, está herido, pero está consciente. Dios tenga misericordia y nos dé fuerza”, manifestó el representante.

La información entregada por el mánager corresponde a lo que le habían reportado y no constituye, por sí sola, un parte médico oficial. Por eso, se espera que se conozcan más detalles sobre la condición del artista y su evolución.

El accidente también cobró la vida de dos integrantes de la agrupación. De acuerdo con la información preliminar, las víctimas serían el corista Giovanni Lobo y el guitarrista Harold Santana, aunque la identificación plena de los fallecidos corresponde a las autoridades competentes.

La noticia causó consternación entre los integrantes del equipo, que regresaban de una presentación privada realizada la noche anterior en Sincelejo, Sucre, donde también estuvo el cantante vallenato Élder Dayán Díaz.

El alcalde de Bosconia, Jorge Patiño, confirmó en diálogo con Blu Radio que el balance inicial era de dos personas fallecidas y 20 heridas. El mandatario indicó que los lesionados estaban siendo atendidos entre la clínica y el hospital del municipio y que varios presentaban lesiones de gravedad.

“Entre los heridos hay tres o cuatro que están bastante graves y, según me comentan los enfermeros, hay como dos o tres muchachos amputados desafortunadamente”, señaló el alcalde.

Algunos sobrevivientes fueron trasladados a la Clínica Sinaí de Bosconia, mientras los organismos de socorro atendían la emergencia y las autoridades adelantaban las labores correspondientes.

Por ahora, no se ha establecido oficialmente qué provocó que el autobús terminara en el río. Entre las hipótesis mencionadas están una posible pérdida de control del vehículo y una falla mecánica.

Testigos también habrían señalado que el automotor chocó contra una de las barandas de contención del puente antes de caer al agua. Sin embargo, estas versiones deberán ser verificadas mediante la investigación de las autoridades.

(Vea también: Identifican a los dos músicos del hijo de ‘Poncho’ Zuleta que murieron; hay otros miembros heridos)

La Gobernación del Cesar expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y manifestó su solidaridad con Kbeto Zuleta, los integrantes de su agrupación y el entorno del folclor vallenato.

A través de su cuenta de X, la administración departamental también hizo un llamado a la prudencia en las carreteras, especialmente a los equipos de artistas que recorren el país para cumplir compromisos musicales.

Mientras avanzan las investigaciones, el testimonio del mánager permitió conocer cómo se separó del grupo antes del siniestro y entregó una primera actualización sobre el estado del cantante. La atención continúa centrada en la recuperación de los heridos y en esclarecer las circunstancias de una tragedia que enluta a la agrupación vallenata.

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