Así como salieron revelaciones sobre el accidente del bus de ‘Kbeto’ Zuleta, datos sobre el fallecimiento del suegro de Yeison Jiménez quedaron sobre la mesa después de varios días.

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Un profundo duelo embarga nuevamente al círculo cercano de Sonia Restrepo, viuda de Jiménez, luego de confirmarse la repentina partida de su progenitor, José Gisifredo Restrepo Ospina, ciudadano de 59 años hallado sin signos vitales en Caldas el pasado miércoles 21 de octubre de 2026.

La noticia trascendió públicamente mediante el espacio periodístico de entretenimiento La Corona TV, donde comunicaron que las evaluaciones iniciales atribuidas al Instituto Nacional de Medicina Legal sugieren un paro cardiorrespiratorio agudo como detonante del colapso.

El descubrimiento del cuerpo ocurrió puntualmente en el sector campestre denominado Los Tanques, localizado en la jurisdicción territorial perteneciente al municipio caldense de Pensilvania durante diligencias oficiales desarrolladas en la zona.

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Luego recibir los reportes ciudadanos sobre la emergencia, comisiones de investigación judicial y peritos de criminalística arribaron al sitio para efectuar la respectiva inspección técnica y acordonar el perímetro de indagación.

Los agentes forenses que revisaron el cadáver el suegro de Yeison Jiménez descartaron de manera contundente la existencia de rastros de violencia física, marcas lesivas en la piel o vestigios que demuestren la intervención criminal de terceras personas en este lamentable deceso.

Por consiguiente, los elementos materiales probatorios analizados orientan el caso hacia un origen netamente patológico, tipificado dentro de las valoraciones forenses preliminares como un infarto fulminante ocurrido repentinamente en plena vía.

Aunque las transmisiones televisivas describieron el fallo cardíaco súbito, el expediente pericial integral no fue expuesto públicamente, limitando el conocimiento de posibles antecedentes coronarios crónicos o padecimientos previos sufridos por Restrepo Ospina.

El trágico desenlace sacude emocionalmente a los familiares, quienes recurrieron a plataformas digitales para exteriorizar el sufrimiento y dedicar sensibles palabras de homenaje al hombre que inspiró su crecimiento personal y afectivo.

Uno de los pronunciamientos más conmovedores provino directamente del hermano de Sonia Restrepo, quien evocó la figura paterna con un mensaje cargado de nostalgia frente a conversaciones que quedaron inconclusas entre ellos.

“Papá, hoy y siempre te llevaré en mi corazón. No tengo palabras para este momento, solo pedirle a Dios que te reciba con los brazos abiertos”, redactó el pariente en una sentida dedicatoria pública desde sus redes sociales.

Asimismo, el familiar dejó ver la tristeza profunda generada por la intempestiva ausencia de su progenitor, subrayando pendientes cotidianos y acuerdos familiares que el destino impidió concretar de forma oportuna y presencial.

“Hoy mi corazón está en pedazos al saber que ya no estarás más con nosotros, quedó un tinto pendiente, quedó una charla y nos quedamos debiendo un perdón, pero sé que Dios lo hará”, exteriorizó.

La conmovedora publicación incluyó una galería de imágenes nostálgicas que rememoraban travesías conjuntas, celebraciones familiares y momentos entrañables compartidos con el recordado hombre durante diversas etapas cotidianas de su vida hogareña.

Esta nueva tragedia golpea a Sonia Restrepo meses después de la partida de su cónyuge, el afamado cantautor Yeison Jiménez, cuyo fallecimiento sucedió inesperadamente el pasado 10 de enero de 2026 en Colombia.

La trágica coincidencia temporal de experimentar dos pérdidas irreversibles en un mismo calendario anual representa un trance devastador para la viuda del artista y todo su núcleo afectivo en este difícil periodo.

Hasta este instante, los datos forenses recopilados ratifican que los expertos ejecutaron la fijación pericial del cadáver en Pensilvania, estableciendo una causa médica sin heridas externas ni indicios sospechosos en la escena.

El dictamen técnico provisional del suegro de Yeison Jiménez atribuyó el fallecimiento a un infarto fulminante derivado de una falla cardiorrespiratoria sobrevenida, confirmando el carácter natural del deceso que enluta a toda la familia en territorio cafetero.

Yeison Jiménez y otras muertes trágicas que han marcado la música

Grandes artistas como Yeison Jiménez, Carlos Gardel, Ritchie Valens, Pedro Infante, Jenni Rivera, Juancho Rois, Otis Redding y Aaliyah perdieron la vida en trágicos accidentes aéreos. Sus historias terminaron demasiado pronto, pero su música y legado siguen vivos