Por: EL PILON SA

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La familia de Sonia Restrepo, viuda del reconocido cantante de música popular Yeison Jiménez, enfrenta un nuevo episodio de dolor tras la muerte de José Sigifredo Restrepo Ospina, su padre. Tras conocerse la noticia, han sido muchos los mensajes de solidaridad para la familia, respaldando a Sonia en medio de este difícil momento. De acuerdo con el diario La Patria, fue un ciudadano quien encontró el cuerpo sin vida de José Sigifredo Restrepo Ospina en la mañana del miércoles 21 de octubre, en el sector de Los Tanques, en Pensilvania, municipio del oriente de Caldas y lugar de origen de la familia. El hallazgo fue reportado de inmediato a las autoridades, que iniciaron las inspecciones para esclarecer las circunstancias alrededor del fallecimiento. Hasta ese momento, no se habían dado a conocer detalles definitivos sobre las causas de la muerte.

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Sonia Restrepo ha hecho pública su tristeza a través de redes sociales. En varios mensajes compartidos, expresó tanto el dolor de la pérdida como el profundo agradecimiento hacia quienes la han acompañado en estas difíciles horas. En una de sus publicaciones escribió: “Y aunque no estés, estás”, haciendo referencia a ese vínculo inquebrantable con quienes se van, pero permanecen en el recuerdo y el corazón. Agradeció el respaldo recibido con palabras de aprecio como: “Gracias a todos por su apoyo. Y palabras tan bonitas”, reconociendo la importancia de la solidaridad en momentos de duelo. Además, dedicó una frase muy sentida a su padre: “Te llevo siempre en mi corazón”, reflejando el amor y cariño que quedan presentes, incluso ante la ausencia física.

La tragedia que vive la familia Restrepo se suma a una reciente pérdida que marcó profundamente sus vidas. Meses atrás, Sonia enfrentó la dolorosa muerte de su esposo, Yeison Jiménez, quien falleció el 10 de enero en un accidente aéreo. En ese siniestro murieron también cinco integrantes del equipo de trabajo del artista, una noticia que generó impacto y conmoción en el ámbito musical y entre los seguidores del cantante. Ambos episodios han puesto a prueba la fortaleza emocional de Sonia Restrepo, quien, a pesar del difícil contexto, ha compartido su sentir y la importancia del apoyo recibido en medio de la adversidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue encontrado José Sigifredo Restrepo Ospina, papá de la viuda de Yeison Jiménez?

De acuerdo con información de La Patria, José Sigifredo Restrepo Ospina fue hallado sin vida en la mañana del miércoles 21 de octubre por un ciudadano, quien lo encontró en el sector de Los Tanques, en Pensilvania, Caldas. El hallazgo fue reportado a las autoridades, que iniciaron la inspección del sitio para establecer las circunstancias de la muerte. Hasta los primeros reportes, no habían sido revelados detalles concluyentes sobre la causa del fallecimiento.

¿Qué mensaje compartió la viuda de Yeison Jiménez tras la muerte de su papá?

Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez, expresó a través de sus redes sociales el profundo dolor por la pérdida de su papá. En sus mensajes, destacó el vínculo que permanece con sus seres queridos más allá de la distancia física, escribiendo: “Y aunque no estés, estás”. Además, agradeció el respaldo en estos momentos de duelo y manifestó su amor hacia su padre con la frase: “Te llevo siempre en mi corazón”.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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