Por: El Espectador

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La obra 'Nevenka', una producción de la compañía Histrión Teatro, llevó al escenario chino la historia real que marcó un antes y un después en la lucha contra el acoso sexual en España. Inspirada en el caso de Nevenka Fernández, quien denunció y logró la primera condena en España contra un político por acoso sexual, la pieza fue escrita y dirigida por María Goiricelaya e interpretada por Gema Matarranz, Alex Furundarena y Ana Ibáñez. La puesta en escena llegó al National Theater of China-Pioneer Theatre como parte de la programación del Beijing Fringe, proyectando un tema local hacia una audiencia internacional, según información de El Espectador.

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La escenografía incluye una pecera que simboliza el sentimiento de encierro experimentado por la protagonista. Tras la función, la compañía compartió con el público detalles sobre el proceso creativo; Gema Matarranz explicó que solo las escenas familiares fueron recreadas, con el resto basado en registros periodísticos y judiciales. Nines Carrascal, codirectora de Histrión Teatro, resaltó el valor metafórico del espacio escénico, invitando a la reflexión sobre los retos que enfrentan las mujeres para romper el silencio frente al abuso y la impunidad.

Desde su estreno en 2023, 'Nevenka' ha alcanzado cerca de cien representaciones y fue finalista en los Premios Max 2024 en las categorías de Mejor Dirección y Mejor Dramaturgia. Además, obtuvo dos Premios Lorca de la Academia de las Artes Escénicas de Andalucía. La importancia de su presentación en Pekín radicó en el diálogo con un público que, aún lejano geográfica y culturalmente, se vio interpelado por los mismos dilemas universales: poder, justicia y memoria.

El proceso de creación de la obra comenzó tras la emisión de un documental producido por Newtral, según narró Nines Carrascal a El Espectador, lo que motivó a la compañía a adaptar la historia teatralmente. El contacto directo con Nevenka Fernández permitió que el guion respetara matices y expresiones importantes para la exactitud de la narración. El equipo destacó el papel del teatro como un espacio de memoria y espejo de la sociedad, señalando que el silencio impuesto ante el abuso fue uno de los ejes cruciales del montaje, así como los aprendizajes que surgen del caos creativo y de la interacción con el público local e internacional. La gira por China dejó a la compañía vivencias transformadoras, mostrando que, más allá del contexto local, el relato de Nevenka conecta y emociona en cualquier parte del mundo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la historia de Nevenka Fernández sigue siendo relevante en el teatro actual?

La historia de Nevenka Fernández mantiene su relevancia en la escena teatral porque aborda temas universales vinculados al abuso de poder, el acoso laboral y la importancia de romper el silencio. La obra demuestra que estos problemas no conocen fronteras ni épocas y que el teatro puede ayudar a resignificar experiencias traumáticas, ofreciendo un espacio de memoria colectiva y reflexión, de acuerdo con testimonios recogidos por El Espectador.

¿Cómo simboliza la pecera el encierro en la obra 'Nevenka' de Histrión Teatro?

De acuerdo con explicaciones de Nines Carrascal, la escenografía de la pecera representa simbólicamente el encierro y las limitaciones vividas por la protagonista, Nevenka Fernández. Este elemento escénico sintetiza visualmente el aislamiento y la dificultad para romper con el silencio impuesto por la presión social y el abuso de poder, invitando al espectador a experimentar sensorialmente la situación que vivió la víctima.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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