Por: EL PILON SA

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La familia de Sonia Restrepo, viuda del reconocido cantante de música popular Yeison Jiménez, enfrenta nuevamente la tragedia tras conocerse la muerte de José Sigifredo Restrepo Ospina, padre de Sonia. De acuerdo con información entregada por el diario La Patria, el hallazgo del cuerpo ocurrió en la mañana de este lunes, en el sector de Los Tanques, en el municipio de Pensilvania, Caldas. Una persona que transitaba por la zona encontró sin vida a José Sigifredo alrededor de las 10:30 y de inmediato informó a las autoridades locales. Estas llevaron a cabo los procedimientos necesarios de inspección y análisis para esclarecer las causas de su fallecimiento. Sin embargo, hasta ahora no se han divulgado mayores detalles oficiales sobre el caso.

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En medio del luto, sobresale que Sonia Restrepo no ha emitido ningún comunicado en sus redes sociales acerca de la muerte de su padre. Su más reciente publicación, realizada en las cuentas vinculadas a Yeison Jiménez y a la marca La Cumbre, se centraba en un proyecto positivo: el lanzamiento de una línea de gorras y accesorios para niños bajo la marca que lleva el nombre del cantante.

La noticia del fallecimiento de José Sigifredo Restrepo se produce casi diez meses después de la dolorosa pérdida de Yeison Jiménez, quien murió el 10 de enero al sufrir un accidente aéreo junto con cinco miembros de su equipo. Desde ese momento, Sonia junto a sus tres hijos, Camila —a quien Jiménez consideraba y trataba como su propia hija—, Thaliana y Santiago, ha tenido que superar la ausencia tanto del artista como cabeza de familia. Diversos episodios y declaraciones del cantante en vida revelaron el lugar primordial que ocupaba su familia, incluso por encima de los éxitos y compromisos propios de su carrera musical.

La cadena de infortunios golpea nuevamente a una familia ya marcada por la ausencia y el recuerdo constante de uno de los exponentes más importantes de la música popular en Colombia. En este contexto de duelo, la reserva mostrada por Sonia Restrepo en sus comunicaciones públicas refleja el difícil momento personal que enfrenta, mientras las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe hasta el momento sobre la muerte del padre de Sonia Restrepo?

Según lo reportado por el diario La Patria, las autoridades encontraron el cuerpo de José Sigifredo Restrepo Ospina en Pensilvania, Caldas, tras la alerta de un ciudadano. Si bien confirmaron el fallecimiento y realizaron las inspecciones correspondientes, aún no se han dado a conocer detalles adicionales sobre las circunstancias o causas de su muerte.

¿Cómo ha afrontado Sonia Restrepo las pérdidas recientes en su familia?

Hasta ahora, Sonia Restrepo ha guardado silencio en sus redes sociales sobre la muerte de su padre, optando solo por publicaciones relacionadas con proyectos vinculados a la memoria de Yeison Jiménez. Tras el fallecimiento del cantante hace casi diez meses, ella y sus tres hijos han debido enfrentar tanto la ausencia como el impacto emocional que implica perder a dos figuras clave en su entorno familiar.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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