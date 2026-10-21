Así como la muerte de un sacerdote en un doloroso episodio le dio la vuelta al mundo, otro deceso quedó en la mira de propios y extraños por la mujer que resultó afectada.

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Una trágica noticia sacude este miércoles (21 de octubre) al oriente del departamento de Caldas y a los allegados de Sonia Restrepo, viuda del recordado artista popular Yeison Jiménez.

Sobre las 10:30 de la mañana las autoridades locales hallaron el cuerpo sin vida de José Sigifredo Restrepo Ospina, de 59 años, padre de Sonia, en el sector de Los Tanques, en Pensilvania, según detalles replicados por el diario La Patria.

Los familiares de la víctima pertenecen a esta localidad caldense, donde se registró el lamentable hallazgo que enluta nuevamente a este núcleo familiar.

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Un habitante de la zona descubrió el cuerpo y alertó de inmediato a los organismos de seguridad para atender la emergencia en el lugar de los hechos.

Las autoridades de la Policía Nacional adelantan las correspondientes diligencias de inspección técnica al cadáver para esclarecer los motivos precisos del deceso.

Hasta el momento, las fuentes oficiales no han revelado detalles adicionales sobre las hipótesis o circunstancias que rodearon este trágico evento.

La lamentable pérdida ocurre tras la tragedia que enfrentó Sonia el pasado 10 de enero, cuando su esposo pereció en un fatídico accidente aéreo.

Aquel siniestro aeronáutico cobró además la vida de otros cinco colaboradores pertenecientes al equipo logístico y musical del reconocido cantante.

Los habitantes del municipio de Pensilvania expresan su conmoción y acompañan el dolor de los parientes afectados por este nuevo acontecimiento funesto.

¿A qué se dedica Sonia Restrepo, la viuda de Yeison Jiménez?

Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez, destaca en el ámbito profesional como contadora pública titulada, poseedora de una especialización académica en derecho tributario.

La profesional ejerció activamente su disciplina contable antes de asumir responsabilidades directivas en la administración financiera del hogar y en la estructuración de iniciativas empresariales familiares.

A lo largo de más de una década de convivencia, la especialista tributaria funcionó como pilar administrativo silencioso en la consolidación del patrimonio económico de su núcleo familiar.

En la actualidad, Restrepo encabeza la preservación y gestión del conglomerado de negocios independientes constituidos junto al fallecido artista musical.

Entre las unidades productivas bajo seguimiento familiar figuran sociedades dedicadas a la crianza de ganado equino y bovino, comercialización de vestuario y emprendimientos inmobiliarios.

Asimismo, la contadora supervisa la administración de los activos comerciales de la marca, coordinando con equipos especializados la representación de los intereses sucesorales.

Su perfil profesional le permite auditar las decisiones corporativas y tributarias ligadas al portafolio de inversión construido durante los últimos años.

Paralelamente, la empresaria asume la salvaguarda del catálogo musical y de los derechos patrimoniales derivados de las producciones artísticas póstumas.

A través de representantes legales e intermediarios del sector del entretenimiento, Restrepo coordina la autorización de homenajes y lanzamientos discográficos oficiales.

Su gestión combina el rigor fiscal de su formación universitaria con la toma de decisiones estratégicas orientadas a proteger la estabilidad económica de sus hijos.

La viuda mantiene un perfil público reservado, priorizando la dirección técnica de los proyectos familiares sobre la figuración en medios de comunicación internacionales.

Yeison Jiménez y otras muertes trágicas que han marcado la música

Grandes artistas como Yeison Jiménez, Carlos Gardel, Ritchie Valens, Pedro Infante, Jenni Rivera, Juancho Rois, Otis Redding y Aaliyah perdieron la vida en trágicos accidentes aéreos. Sus historias terminaron demasiado pronto, pero su música y legado siguen vivos