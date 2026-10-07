Por: La Red Viral

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‘La Negra Candela’, una de las figuras más reconocidas del chisme y el entretenimiento en Colombia, regresó como invitada a La Red Viral y puso sobre la mesa nuevas versiones sobre el conflicto que rodea a la familia de Yeison Jiménez.

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Frente a Daniel Muñoz, ‘La Negra’ habló de las acciones de dos empresas, un documento cuestionado por la familia, las tensiones entre la madre del cantante y su nuera, supuestas infidelidades en la pareja y un proyecto de vida en Orlando que habría buscado salvar el matrimonio Yeison y Sonia.

(Lea también: Salió canción inédita de Yeison Jiménez: llevaba un año grabado y su familia se pronunció)

Candela comenzó aclarando que, según la información que conoció, la madre del cantante no estaría reclamando el dinero que corresponde a los hijos de Yeison. El conflicto estaría concentrado en unas participaciones empresariales que, de acuerdo con su relato, él había destinado a su madre y a sus hermanas.

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Daniel Muñoz quiso precisar el punto: “Es decir, la mamá de Yeison Jiménez, Luz Mery Galeano, no estaría peleando por ninguna herencia, ¿por ningún dinero de él?”

La respuesta fue directa: “No, ninguna herencia”.

La periodista explicó que la familia tendría claro que los bienes hereditarios corresponden a los hijos del artista. El reclamo, según su versión, estaría relacionado con el control de dos sociedades que Yeison habría considerado especialmente importantes.

La situación tomó un giro más delicado cuando ‘La Negra’ contó que su hermana menor, Laura Sarmiento, habría sido convencida de traspasar unas acciones. Fue la propia invitada quien introdujo la fecha que hoy genera dudas: “El 2 de enero supuestamente firmó las acciones”. Dijo Candela.

Según relató, el documento indicaría que la cesión se hizo durante una reunión presencial en Bogotá. Sin embargo, la familia asegura que Laura en esa fecha se encontraba en Cartagena. Daniel reaccionó a esa contradicción: “¿Y entonces no estaban en Bogotá, firmando nada?”.

‘La Negra’ explicó que la familia estaba en Cartagena porque Yeison había sido contratado para presentarse durante la celebración de fin de año. La periodista añadió que el abogado de la familia estaría revisando la validez de esa acta.

La conversación también entró de lleno en la crisis sentimental entre Yeison y Sonia. ‘La Negra’ aseguró que, según las fuentes que consultó, la pareja llevaba más de un año separada y que durante la relación habrían existido problemas por infidelidades.

Sonia habría encontrado en un teléfono de Yeison videos, números y contactos de mujeres con las que presuntamente el cantante habría tenido algún tipo de relación. La periodista fue incluso más directa al hablar del comportamiento sentimental del artista: “De él era cachos todo el tiempo”.

Pero la historia habría dado un giro cuando Yeison se enteró de que Sonia también tenía un nuevo amor. Según Candela, esa situación no le habría gustado al cantante, pese a los antecedentes que ella misma acababa de mencionar sobre él.

Daniel puso entonces sobre la mesa la contradicción: “Ah, ¿pero él sí los ponía?”. ‘La Negra’ respondió sin rodeos: “Ah, pero claro, pero es que lo que yo te digo es que estamos en un país machista. El hombre puede hacer lo que quiera, pero la mujer no”.

Al final ‘La Negra Candela’ aclaró que no podía afirmarlo con certeza y se remitió a lo que le habían contado sus fuentes: “Él sabía y a él no le gustó para nada enterarse que Sonia estaba en esa situación y que ya tenía un nuevo amor”.

En medio de esa crisis, apareció el proyecto de mudarse a Estados Unidos. Según la periodista, Yeison ya habría comprado una casa y un carro en Orlando y contemplaba retirarse de los escenarios en aproximadamente dos años.

(Vea también: Familia de Yeison Jiménez puso denuncia por movimiento de $ 190 millones antes del accidente)

El proyecto buscaba alejar a la pareja de los problemas que atravesaban en Colombia y abrir una nueva etapa sentimental. Sin embargo, el plan quedó inconcluso y la propiedad en Estados Unidos pasó a convertirse en otro de los bienes mencionados durante la conversación sobre el patrimonio del cantante.

La entrevista de ‘La Negra Candela’ en La Red Viral cerró dejando sobre la mesa un panorama explosivo: acciones bajo disputa, versiones de infidelidad y un matrimonio que buscaba una última oportunidad en Estados Unidos. Un capítulo que, lejos de apagarse, sigue alimentando la polémica alrededor de Yeison Jiménez y su familia.

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