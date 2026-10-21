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La familia del sacerdote Patricio Alfredo Sánchez Molinari pidió investigar las circunstancias de su muerte, ocurrida durante una misa en Guayaquil, Ecuador, luego de que una cruz de madera cayera sobre él. Aunque la Policía Nacional determinó preliminarmente que se trató de una muerte accidental, sus allegados consideran necesario esclarecer qué provocó el desprendimiento de la estructura.

El fallecimiento del religioso, de 52 años, ocurrió la noche del sábado 17 de octubre de 2026, en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ubicada en el centro-sur de Guayaquil. El accidente se produjo mientras celebraba la eucaristía frente a los feligreses y quedó registrado en una transmisión en vivo.

(Vea también: Hallan extraña coincidencia entre muerte del padre al que le cayó la cruz en plena misa y una famosa película)

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En medio del dolor por su partida, sus familiares insistieron en la importancia de conocer cómo ocurrió el hecho y si existen responsabilidades relacionadas con la caída de la cruz.

¿Qué pidió la familia del sacerdote Patricio Sánchez?

Patricio León, familiar del sacerdote, manifestó ante medios de comunicación de Cuenca que, aunque la muerte podría entenderse desde la fe, considera necesario que las autoridades investiguen lo sucedido durante la ceremonia religiosa.

“Puede ser los designios de Dios, pero se debería hacer una investigación en Guayaquil porque qué coincidencia que en plena santa misa el crucifijo se le cae en la cabeza”, expresó León.

La petición de la familia busca esclarecer qué provocó que la cruz se desprendiera y cayera sobre el sacerdote mientras cumplía con sus labores pastorales.

Por ahora, la Policía Nacional estableció de manera preliminar que el fallecimiento correspondió a una muerte accidental por el impacto de un objeto contundente. Sin embargo, las causas específicas del desprendimiento y las eventuales responsabilidades deberán establecerse a partir de las evaluaciones correspondientes.

¿Qué se debe investigar sobre la muerte del sacerdote en Guayaquil?

De acuerdo con el medio Ecuavisa, el caso podría tener implicaciones civiles y penales, dependiendo de los resultados de las investigaciones. Especialistas consultados por el medio señalaron que la Fiscalía debería adelantar las actuaciones necesarias para esclarecer las circunstancias del accidente.

El abogado y docente universitario Daniel Kuri García explicó que, por las características del hecho, la hipótesis de un homicidio doloso se alejaría de lo ocurrido “Claramente es accidental, no es que alguien dolosamente ha boicoteado el elemento para matarlo. Por eso nos alejamos del homicidio doloso”, señaló el jurista al medio.

No obstante, indicó que la investigación podría orientarse hacia un presunto homicidio culposo si se llegara a determinar que existió negligencia o incumplimiento del deber de cuidado. Esta posibilidad no constituye una conclusión sobre lo sucedido, pues depende de las pruebas y de lo que establezcan las autoridades.

Para avanzar en el esclarecimiento del caso, sería necesario realizar una revisión pericial y técnica de la estructura que sostenía la cruz en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.

“La autoridad, en este caso Fiscalía, debería seguir una revisión pericial y técnica en la estructura donde se encontraba la cruz, ver qué fue lo que falló específicamente. Si estaba con uno, dos o tres ganchos, o si tenía el debido soporte y, si lo tenía, si necesitaba mantenimiento”, explicó Kuri García.

En el ámbito civil, también podría plantearse una reclamación por daño moral, según explicó el abogado. Sin embargo, cualquier responsabilidad deberá establecerse a partir de las pruebas y de las decisiones de las autoridades competentes.

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Así fue la muerte del padre Patricio Sánchez durante una misa

El accidente ocurrió mientras el sacerdote celebraba una eucaristía en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, donde se desempeñaba como párroco.

La ceremonia era transmitida en vivo por plataformas digitales. En el registro audiovisual se observa cómo una cruz de madera de gran tamaño, ubicada detrás del altar, se desprende y cae sobre la cabeza y la espalda del religioso.

Los feligreses que estaban en el templo reaccionaron ante lo sucedido y se acercaron para intentar auxiliarlo. Sin embargo, el sacerdote falleció.

Minutos antes del accidente, Sánchez Molinari había reflexionado sobre la muerte, la fe y el tiempo que las personas dedican a Dios y a sus seres queridos. Durante su homilía pronunció una frase que posteriormente tuvo amplia difusión en redes sociales:

“Queridos hermanos, un día, todos los que estamos aquí también vamos a morir”. El religioso también invitó a los asistentes a valorar el tiempo compartido con sus familiares y con las personas cercanas.

Los restos de Patricio Alfredo Sánchez Molinari fueron velados el martes 20 de octubre de 2026 en las salas de velación del cementerio Santa Ana, en Cuenca, ciudad relacionada con su familia y donde estaba previsto realizar su sepelio a las 3:00 de la tarde.

Fuerte crisis entre Colombia y Ecuador

Luego de que el presidente del Ecuador, Daniel Noboa, decidió subir unilateralmente los aranceles para los productos colombianos que llegan a ese país, Colombia decidió tomar otras acciones relacionadas a la importación de energía, lo que ha desatado una guerra económica entre los dos países que comparten una extensa frontera.