Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Durante una misa celebrada en Guayaquil, Ecuador, el sacerdote Patricio Alfredo Sánchez Molinari perdió la vida de forma trágica cuando una cruz de madera cayó sobre él en plena ceremonia religiosa. Los hechos sucedieron en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, donde el religioso se encontraba oficiando la homilía y, minutos antes del accidente, había pronunciado palabras que hoy retumban con fuerza entre los feligreses. Según información de El Nuevo Día, el sacerdote invitó a los presentes a reflexionar sobre el sentido de la vida y la importancia de dedicar tiempo a las cosas trascendentales, en particular a Dios.

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La transmisión en vivo de la misa, realizada a través de las redes sociales de la parroquia, registró el momento exacto en que ocurrió el accidente. Mientras avanzaba el acto litúrgico y el padre Sánchez Molinari continuaba con su mensaje, una pesada cruz de madera que se encontraba a sus espaldas se desprendió y cayó sobre él. A pesar de la rápida reacción de los asistentes, quienes intentaron auxiliarlo de inmediato, las heridas sufridas por el sacerdote resultaron letales.

El mensaje previo al accidente tomó un significado especial tras lo sucedido. "Un día todos los que estamos aquí también vamos a morir", expresó el sacerdote durante su homilía, aludiendo a la fragilidad de la vida. Añadió preguntas a los asistentes sobre cómo distribuyen su tiempo entre el trabajo, las redes sociales, el uso del celular y las responsabilidades diarias, poniendo énfasis en cuestionar: "¿Cuánto tiempo estamos dando a Dios?". Esta reflexión y su tono introspectivo marcaron el ambiente en la iglesia antes del accidente, cada palabra adquiriendo nuevo peso a la luz de la tragedia.

La Arquidiócesis de Guayaquil confirmó horas después su fallecimiento y expresó su pesar por la pérdida del sacerdote, miembro de la Congregación del Santísimo Redentor. La noticia generó conmoción tanto entre los presentes como en la comunidad católica de la ciudad, pues el hecho quedó grabado y difundido ampliamente en medios y redes sociales. Así, la muerte del padre Sánchez Molinari ha impulsado un debate sobre las prioridades de la vida y el sentido del llamado religioso, justamente el tema que abordó en sus últimas palabras.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ocurrió la muerte del sacerdote Patricio Alfredo Sánchez Molinari en Guayaquil?

De acuerdo con la información de El Nuevo Día, la tragedia se produjo durante una misa en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Mientras el sacerdote oficiaba la homilía, una cruz de madera ubicada detrás de él se desprendió y le cayó encima. El accidente quedó registrado en una transmisión en vivo y, aunque los asistentes intentaron socorrer al padre Sánchez Molinari, las heridas causadas por el impacto le provocaron la muerte.

¿Qué mensaje dejó el sacerdote antes del accidente en Guayaquil?

Minutos antes del fatal accidente, el sacerdote Patricio Alfredo Sánchez Molinari reflexionó sobre la muerte y la importancia de dedicar tiempo a Dios. Según El Nuevo Día, invitó a los fieles a pensar en cómo administran su tiempo entre trabajo, redes sociales y compromisos diarios, preguntando explícitamente: "¿Cuánto tiempo estamos dando a Dios?".

Fuerte crisis entre Colombia y Ecuador

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Luego de que el presidente del Ecuador, Daniel Noboa, decidió subir unilateralmente los aranceles para los productos colombianos que llegan a ese país, Colombia decidió tomar otras acciones relacionadas a la importación de energía, lo que ha desatado una guerra económica entre los dos países que comparten una extensa frontera.