El sacerdote Patricio Alfredo Sánchez Molinari falleció el sábado 17 de octubre de 2026 en Guayaquil, Ecuador, tras ser aplastado por una enorme cruz de madera que se desprendió del altar mientras presidía una eucaristía. El trágico accidente, que quedó registrado en el sistema de transmisión en directo de la parroquia, conmocionó a los feligreses y rápidamente se viralizó a través de las plataformas digitales, según informó El Tiempo.

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Sánchez Molinari se desempeñaba como párroco de la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, situada en el sur de la ciudad ecuatoriana, específicamente en la calle José Mascote, entre las calles Maldonado y Calicuchima. Perteneciente a la Congregación del Santísimo Redentor (identificada con las siglas CSsR y cuyos miembros son conocidos como redentoristas), el religioso dedicaba su labor pastoral a la evangelización y al acompañamiento espiritual de las comunidades más vulnerables, siguiendo el legado de san Alfonso María de Ligorio, fundador de la orden en 1732, de acuerdo con el citado medio .

El fatídico suceso ocurrió durante la celebración religiosa del sábado 17 de octubre, cuando la estructura pesada instalada en la parte posterior del altar principal colapsó de manera repentina y cayó de forma directa sobre el sacerdote. Los feligreses asistentes al templo intentaron auxiliarlo de inmediato tras el fuerte impacto; sin embargo, las graves lesiones provocaron su fallecimiento en el mismo lugar de los hechos.

La Arquidiócesis de Guayaquil confirmó oficialmente la noticia mediante un comunicado emitido el mismo día del accidente, en el cual expresó sus condolencias y solidaridad a los familiares, allegados y miembros de la comunidad redentorista. La autoridad eclesiástica destacó la entrega pastoral de Sánchez Molinari al frente de la parroquia adscrita a la Vicaría Centro, recordando su compromiso con la feligresía guayaquileña.

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Por su parte, medios especializados de la congregación como Scala News han resaltado la trayectoria de los sacerdotes redentoristas en misiones parroquiales, retiros espirituales y labores de teología moral, así como su arraigada devoción histórica a la advocación mariana de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Las autoridades locales y eclesiásticas continúan evaluando las circunstancias técnicas que rodearon el desprendimiento de la estructura de madera en el templo, un hecho insólito que enluta a la Iglesia católica ecuatoriana.

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