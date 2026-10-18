Una tragedia conmocionó a los feligreses de una iglesia en Guayaquil (Ecuador) luego del fallecimiento del sacerdote redentorista Patricio Sánchez Molinari durante una celebración religiosa. El hecho ocurrió el sábado 17 de octubre en la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ubicada en la Vicaría Centro de la arquidiócesis ecuatoriana.

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La Arquidiócesis de Guayaquil confirmó el fallecimiento mediante una esquela publicada en sus redes sociales. El mensaje fue firmado por el cardenal arzobispo Luis Gerardo Cabrera Herrera, OFM, y señaló que el padre Sánchez, quien era párroco del templo, “ha partido a la Casa del Padre para gozar de su presencia y su gloria”.

La comunicación oficial expresó además solidaridad con la familia redentorista, los familiares y amigos del sacerdote, y pidió oraciones por el descanso de su alma. Sin embargo, la arquidiócesis no entregó detalles sobre las circunstancias de su muerte ni precisó si el fallecimiento ocurrió de manera inmediata.

Los detalles del accidente fueron conocidos posteriormente a través de medios y publicaciones en redes sociales. El sacerdote celebraba una misa que era transmitida en directo cuando, alrededor del minuto 27 de la emisión, una cruz ubicada en la pared detrás de él se desprendió y cayó sobre su cuerpo.

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La transmisión habría captado los momentos posteriores al desplome y los gritos de los asistentes que se encontraban dentro del templo. Estas imágenes y versiones circularon rápidamente en plataformas digitales, donde también aparecieron numerosos mensajes de condolencia por la muerte del religioso.

El padre Sánchez pertenecía a la Congregación del Santísimo Redentor, fundada por san Alfonso María de Ligorio en 1732 y estaba al frente de la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, una advocación estrechamente relacionada con esta congregación religiosa.

Hasta el momento, la Arquidiócesis de Guayaquil no ha informado públicamente las circunstancias exactas que provocaron el desprendimiento de la cruz ni ha anunciado la fecha y el lugar de las exequias.

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