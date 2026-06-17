Un ataque armado registrado en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, en Guayaquil, Ecuador, dejó un presunto delincuente muerto y derivó en la captura de dos menores de edad señalados de participar en la acción violenta.

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La emergencia obligó a suspender temporalmente las operaciones de la terminal aérea mientras las autoridades recuperaban el control de la zona, según informó Expreso.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades ecuatorianas, un grupo de hombres armados se enfrentó con unidades policiales que reaccionaron ante la situación.

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Los hechos ocurrieron en el área de arribos y en la zona destinada al servicio de taxis del aeropuerto, donde se escucharon múltiples disparos que provocaron momentos de pánico entre pasajeros, familiares y trabajadores que se encontraban en el lugar, según el citado medio.

Durante el operativo murió quien sería el cabecilla de la estructura involucrada en el ataque, mientras que dos adolescentes fueron detenidos para avanzar en las investigaciones.

Videos muestran ataque en aerpuerto de Guayaquil, Ecuador

Videos compartidos en redes sociales mostraron a viajeros buscando refugio dentro de las instalaciones y alejándose de los accesos de la terminal mientras se desarrollaba el intercambio de disparos.

Una vez controlada la emergencia, las autoridades iniciaron las inspecciones correspondientes para garantizar la seguridad de pasajeros y trabajadores. Asimismo, avanzan las investigaciones para determinar los móviles del ataque y establecer si existen más personas involucradas.

Capturados. Así fue el momento de la detención, en la zona de estacionamientos, de dos sospechosos del ataque armado ocurrido esta tarde en el aeropuerto de Guayaquil. Según testimonios de los presentes, hubo más involucrados en la balacera. pic.twitter.com/bqPAZIiA9n — LaHistoria (@lahistoriaec) June 18, 2026

El episodio vuelve a poner el foco sobre la crisis de seguridad que atraviesa Ecuador, especialmente en Guayaquil, una de las ciudades más golpeadas por la violencia asociada al crimen organizado y las disputas entre estructuras delictivas.

Capturados. Así fue el momento de la detención, en la zona de estacionamientos, de dos sospechosos del ataque armado ocurrido esta tarde en el aeropuerto de Guayaquil. Según testimonios de los presentes, hubo más involucrados en la balacera. pic.twitter.com/bqPAZIiA9n — LaHistoria (@lahistoriaec) June 18, 2026

Fuerte crisis entre Colombia y Ecuador

Luego de que el presidente del Ecuador, Daniel Noboa, decidió subir unilateralmente los aranceles para los productos colombianos que llegan a ese país, Colombia decidió tomar otras acciones relacionadas a la importación de energía, lo que ha desatado una guerra económica entre los dos países que comparten una extensa frontera.