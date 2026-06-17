La tercera audiencia judicial contra Nicolás Maduro y Cilia Flores, que estaba prevista para el 30 de junio en Manhattan, fue aplazada y ahora se realizará el miércoles 22 de julio a las 12:00 p. m. (hora del Este).

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La decisión fue tomada por el juez Alvin Hellerstein luego de una solicitud presentada por la Fiscalía con el aval de la defensa.

El proceso judicial avanza en una etapa previa al juicio y contempla cargos como narcoterrorismo, narcotráfico, posesión de armas y otros delitos. Desde comienzos de enero de 2026, Maduro permanece privado de la libertad en Nueva York mientras continúa el caso.

Durante el proceso ya se han realizado dos audiencias anteriores y la defensa ha tenido cambios importantes.

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Al equipo jurídico se incorporó recientemente la abogada Anna Estevao, reconocida por haber participado en la defensa del artista Sean Combs. También continúa al frente el abogado Barry Pollack.

Según la Fiscalía, el aplazamiento responde a razones técnicas, logísticas y de seguridad relacionadas con el traslado y protección de los acusados, además de permitir más tiempo para el intercambio y revisión de pruebas antes de una eventual etapa de juicio.

El periodo entre el 30 de junio y el 22 de julio quedará excluido del conteo de la ley de juicio rápido en Estados Unidos.

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