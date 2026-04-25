El gobierno de Estados Unidos dio luz verde para que Venezuela pueda pagar los honorarios de la defensa del depuesto presidente Nicolás Maduro, detenido en Nueva York acusado de narcotráfico, según un documento judicial.

Sigue a PULZO en Discover

El Departamento del Tesoro permitirá “a los abogados de la defensa a recibir pagos del gobierno de Venezuela bajo ciertas condiciones”, escribió el fiscal de Nueva York, Jay Clayton, al juez encargado del caso, Alvin Hellerstein, en una carta fechada el viernes.

Hasta ahora, la administración estadounidense impedía que el Estado venezolano cubriera los honorarios de los abogados de Maduro debido a las sanciones internacionales que pesan sobre el país.

Hasta hace apenas unos días, las sanciones internacionales impedían que cualquier entidad gubernamental venezolana moviera un solo dólar para beneficiar a Maduro, quien fue capturado en una operación militar el pasado mes de enero bajo cargos de narcotráfico y lavado de activos.

Lee También

Sin embargo, la justicia estadounidense es pragmática: permitir que el Estado pague su defensa asegura que el juicio no sea impugnado en el futuro bajo el argumento de que el acusado no tuvo acceso a una defensa de calidad por culpa de las restricciones económicas de su captor.

El permiso no es un cheque en blanco. La carta enviada por la fiscalía de Nueva York especifica que los pagos se realizarán “bajo ciertas condiciones”, lo que implica una vigilancia estricta de la OFAC sobre el origen y la trazabilidad de esos recursos, evitando que se convierta en una ventana para el desvío de otros fondos sancionados.

Qué pasará con los presos políticos que no han sido liberados en Venezuela

El abogado Juan Luis González da detalles sobre el proceso y la liberación de Rocío San Miguel, la presa política venezolana que a pesar de ser liberada continúa en el proceso judicial. También habló de cómo ve el panorama sobre los presos políticos que aún no han sido liberados.